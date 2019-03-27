Каракас, 28 марта, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Общественное расслоение по уровню доходов и, что не менее важно, по способу их получения, стало той проблемой, которая угрожает уничтожить власть и порядок в Венесуэле. Почему проблемы, тянущиеся из прошлого этой страны, стали почвой для разрастания угроз, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

12019 Нефтяной танкер. Венесуэла

Многие десятилетия экономика Венесуэлы была разделена на ту ее часть, которая существовала за счет нефтяных доходов, и всё остальное, во многом предоставленное собственной судьбе. При этом тем или иным образом под поток дотаций, получаемых от экспорта нефти, попадало лишь 40% населения, а остальные 60% долгие годы оставались в бедственном положении.

Тем не менее система была стабильна вплоть до 80-х годов и обрушения цен на нефть. Тогдашний президент Карлос Перес включил режим шоковых реформ, вызвавших народные восстания, в результате которых к власти в Венесуэле пришел Уго Чавес. Чавес унаследовал все проблемы, оставленные венесуэльской экономикой образца ХХ века; несмотря на то, что начатые им социалистические преобразования позволили значительно улучшить положение бедных 60% населения, окончательно справиться с «нефтяным расслоением» доходов не удалось даже ему. А совместное существование двух экономических систем в случае Венесуэлы обусловило и борьбу двух систем политических.

Преемник Чавеса, Николас Маудро, столкнулся с этим противостоянием в полном объеме, на выборах 2013 года за него проголосовали 7,6 млн избирателей против 7,4 млн. И хотя принятые нынешним венесуэльским лидером меры во многом способствуют открытому диалогу и снижению агрессии в обществе, при отсутствии необходимого баланса в обществе страна так и будет пребывать под угрозой политического взрыва, который может накрыть ее при очередном скачке цен на мировом рынке углеводородов.

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