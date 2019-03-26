Москва слезам не верит, даже украинцев, но помочь может: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Украина в 2019 году закупает ядерное топливо только у России;
- Порошенко заявил, что украинцам предлагают «вымаливать прощение» у Москвы;
- Японию возмутили действия Южной Кореи у спорных островов;
- ОАГ против поездки российских военных в Венесуэлу;
- Росавиация остановила полёты Nordwind.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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