Брюссель, 25 марта, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.

(сс) Charles Thompson В кросовках

По данным Европейской комиссии, компания Nike помешала многим продавцам, которым она предоставила лицензию на продажу товаров в одной стране, продавать эти продукты в других странах Европейского союза.

Ожидается, что эта мера позволит напомнить различным продавцам и потребителям об основном преимуществе единого рынка: возможности выхода на европейский рынок в поисках более широкого ассортимента и лучшей цены.

Издание отмечает, что эта «незаконная» практика Nike длилась около 13 лет (с 1 июля 2004 года по 27 октября 2017 года).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская компания, специализирующаяся на производстве спортивных товаров, Декатлон выпустила «хиджаб для бега», что встретило критику в социальных сетях.

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