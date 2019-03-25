Москва, 25 марта, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и главы Газпрома Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко продиктована естественным желанием российской власти встречаться с теми, кто хочет диалога с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Бойко

"Другая часть откололась и все больше и больше майданизируется, с ней никто встречаться не будет», — заявил политолог.

По его словам, российская власть видит смысл встречаться только с теми украинскими силами, которые открыто заявляют о своей готовности вести политику с теми, кто считает диалог с Россией правильным и обязательным условием с точки зрения выполнения национальных интересов Украины.

«Это как раз и есть Бойко и Медведчук. С ними как раз и встретились, что абсолютно естественно, поскольку естественное желание встречаться с теми, кто отвечает примерно тому, как ты представляешь диалог национальных интересов, ни с кем не встречаться — это абсолютный бред. Как только с ними встретились, эти люди были признаны персонами нон грата и против них начались дела», — продолжил эксперт.

Напомним, что 22 марта в подмосковной резиденции Горки-9 состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Газпрома Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. После этой встречи действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что целью визита этих двоих было «повесить Украину на российскую газовую иголку».

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