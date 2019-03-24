Варшава, 24 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Власти Польши пригласили только представителей стран-членов Евросоюза и «Восточного партнерства» на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом, как передает Radio Zet, заявил замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха, объясняя отказ Варшавы пригласить президента России Владимира Путина на памятную годовщину.

Флаг Польши

«Мы (власти Польши) не идем историческим путем, — сказал Муха. — Мы не приглашаем все государства».

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Польше местные политики пытаются умолчать о вкладе СССР в победу над гитлеровскими войсками, а также занимаются искажением истории Второй мировой войны и послевоенного периода.

Позже представитель президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Польскому агентству печати (PAP) заявил, что историческую логику МИД РФ в контексте сентября 1939 года в Варшаве считают «проблематичной».

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Напомним, 1 сентября 2019 года в Польше в формате встречи «союзников и партнеров» пройдут посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.

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