Вашингтон, 24 марта, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Американские специалисты построили и испытали лётную модель вертолёта для миссии Марс-2020. Об этом сообщает портал Space.com.

Nasa.gov Mars Helicopter Scout

В состав миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Марс-2020 войдёт не только марсоход, но и небольшой летательный аппарат.

Руководитель отдела управления полетом и аэродинамики проекта Mars Helicopter Scout (MHS, англ. марсианский вертолёт-разведчик) Ховард Грип рассказал о создании и успешной проверке лётной модели марсианского вертолёта.

Аппарат MHS весит около 4 кг (на Марсе его вес составит 1,8 кг), диаметр винтов составляет около 1,2 м. Вертолёт не оборудован научными инструментами, он будет использоваться для изучения принципиальной возможности полётов на Марсе.

Инженерам предстоит решить технические проблемы, связанные с низкой плотностью марсианской атмосферы. Условия полёта в нескольких метрах над поверхностью Марса примерно соответствуют полёту в 30 км над поверхностью Земли, что в несколько раз выше обычной высоты полётов (рекорд высоты полёта на вертолёте на Земле, установленный в 1972 году, составляет 12,4 км).

Грип отметил, что винты Mars Helicopter будут вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в 10 раз быстрее скорости вращения лопастей вертолётов на Земле.

Планируется, что беспилотник отделится от марсохода через месяц после посадки на Марс. Вертолёт совершит несколько коротких полётов, каждый из которых будет длиться коло полутора минут. Максимальная высота, на которую будет подниматься Mars Helicopter, составит около 5 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в NASA сообщили, что запуск миссии Марс-2020 запланирован на лето 2020 года. Если запуск не будет перенесён, то миссия прибудет к Марсу в феврале 2021 года.