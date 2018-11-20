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NASA планирует отправить в 2020 году на Марс новый марсоход

Наука

Посадка на Красную планету должна произойти 18 февраля 2021 года

Вашингтон, 20 ноября 2018, 00:06 — REGNUM  Марсоход NASA под названием Mars2020, отправится к Красной планете летом 2020 года, сообщает 19 ноября пресс-служба аэрокосмического агентства США.

По расчетам специалистов NASA, спускаемый аппарат опустится на поверхность Марса в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года.

При этом глава подразделения планетарных исследований NASA Лори Глэйз подчеркнула, что США являются единственной страной, сумевшей реализовать посадку на поверхность Марса.

Главной задачей марсохода Mars2020 станет поиск следов жизни, которая могла существовать на Марсе, а также сбор образцов грунта и их анализ. При этом образцы марсианского грунта планируется доставить на Землю в начале 2030-х годов.

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