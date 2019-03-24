Москва, 24 марта, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Решение Центрального комитета КПРФ о передаче предпринимателю Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, который освободился после смерти академика Жореса Алферова, является незаконным. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, сообщил журналистам зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Зюганов и Грудинин

Постановление суда отменило решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата Грудинину. Суд счел, что точка зрения руководства КПРФ не соответствует позиции Конституционного суда о передаче мандата.

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Более того, суд обязал Центральную избирательную комиссию немедленно передать мандат, что предусмотрено законом о выборах депутатов Госдумы. Мандат подлежит немедленной передаче по очереди, уточнил Булаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК РФ отказался передавать бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы от КПРФ, принадлежаший покойному Жоресу Алфёрову.

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