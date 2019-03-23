Москва, 23 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Полномасштабный мониторинг качества детского питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в течение ближайшего месяца планируется запустить во всех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Екатеринбург.рф Школьное питание

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила соответствующие письма в адрес региональных уполномоченных по правам ребёнка.

На этой неделе мониторинг стартовал во Владимирской области, где прошло первое рабочее совещание с участием руководителей областного и городского департаментов образования, представителей Роспотребнадзора, Совета отцов, родительского сообщества, директоров детских садов и школ, уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области и советника федерального детского омбудсмена.

Как отмечают в аппарате Кузнецовой, регионам рекомендовано разработать методические рекомендации для родителей по участие в контроле качестве питания. За последние два года количество обращений к омбудсмену от родителей, обеспокоенных питанием в детских садах и школах, выросло на 36,4%.

«Есть поручения президента РФ по поводу ужесточения требований к качеству организации детского питания, над этим вопросом работают, в том числе, законодатели, рассматриваются варианты совершенствования закупочных процедур. Уверена, что все эти действия в комплексе позволят добиться хорошего результата», — отметила Анна Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецова анонсировала проведение общероссийского мониторинга качества детского питания с привлечением родителей на первом Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге в феврале 2019 года.

В январе Кузнецова направила в Роспотребнадзор предложения по совершенствованию системы детского питания в образовательных учреждениях.