Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Санкт-Петербургу пока так и не удалось решить проблему комплексной защиты улиц от наледи и уборки снега зимой. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель Научно-технического совета городского Жилищного комитета Сергей Старцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя улица в Петербурге (январь 2019 года)

Он отметил, что возвращение реагентов в петербургские дворы пока активно не обсуждалось, придомовые территории до сих пор очищают вручную. Напомним, в конце крайне снежной зимы горожане заподозрили чиновников в использовании химических реагентов, от которых ранее было решено отказаться в пользу песко-соляной смеси. Смольный это отрицал.

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«Пока для нашего города эта проблема, на мой взгляд, не решена. Почему именно для Петербурга ее трудно решить: мы уникальны тем, что у нас температура проходит через ноль более 60 раз в году. Для сравнения, в Хельсинки — 30 раз. Мы между двумя морями. Поэтому это вопрос сложный, тяжелый», — сказал Старцев.

Он признал, что поставщики реагентов, в том числе из других регионов, уже предлагали свои решения Смольному. «Это всё было предложено, но как-то все к этому холодно отнеслись. Если помечтать, то нужен термообогрев проезжей части, но для этого нужны термоядерные реакторы, чтобы электроэнергия ничего не стоила», — иронизирует Старцев. Он добавил, что ему известно о таких системах на испанских горных дорогах, где установлены электроподогревы.

«Страховые компании это сделали. Они посчитали, что дешевле обеспечивать этот участок дороги теплом, нежели платить страховые за убитые машины», — заметил Старцев. Со своей стороны, он без энтузиазма относится и к призывам использовать гранитную крошку по примеру скандинавских стран.

«В химию, чтобы она была безопасна для экологии, я не верю. Посыпать, как делают финны? Сколько раз уже меняется губернатор, едет в Финляндию и ему об этом рассказывают. И вот участок на набережной Фонтанки от (улицы) Чайковского до следующего моста: несколько раз ездил по этой части, и такая стрельба идет по стенкам машины!» — отметил специалист.

На его взгляд, Петербургу необходимо усилить ручную уборку от снега и наледи, пока не найден оптимальный для города вариант.

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