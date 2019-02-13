Нормальная уборка Петербурга от снега сегодня невозможна — Смольный

Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Имеющимися силами обеспечить нормальную уборку дорог в Санкт-Петербурге невозможно. Об этом заявил 13 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, выступая перед депутатами Законодательного собрания Петербурга.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам Бондаренко, корень проблемы кроется в низком финансировании уборки одного квадратного метра, заложенном в городских бюджетных показателях. Это не позволяет использовать имеющуюся технику в круглосуточном режиме, соблюдая при этом нормы трудового законодательства.

Данная ситуация относится как к периферийным, так и к центральным районам Санкт-Петербурга, подчеркнул Бондаренко.

Нормативная сумма затрат на уборку 1 кв. м уличных территорий должна составлять 531 рубль. В Петербурге же на это выделяется не более 200 рублей, а фактически до дорожных предприятий доходит лишь 129 рублей на содержание 1 кв. метра городских дорог. Это не позволяет обслуживать дороги в зимний период.

По сравнению с нормативным, занижено финансирование абсолютно всех работ, касающихся прометания дорог, уборки снега, обработки дорог песко-соляной смесью, очистки тротуаров, дворовых территорий, кровель и так далее.

«Всё было взято с потолка, никто никогда не рассчитывал экономически обоснованный тариф», — сказал Николай Бондаренко, имея в виду тарифы на уборку внутриквартальных территорий.

Кроме того, вообще никак не учитываются расходы на перемещение припаркованных автомобилей, что совершенно необходимо для качественной уборки проезжей части. К этой мере приходится прибегать дорожникам, особенно на улицах центра города. Это приводит к росту убытков дорожных предприятий, что сразу отражается на уборке улиц.

Всего необходимо убирать 60 млн кв. метров территории дорог и дворов, а также 12 млн кв. метров кровель.

«Систематическое недофинансирование привело к тому, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства находится в глубоком кризисе», — признал вице-губернатор, отметив, что предыдущие малоснежные зимы привели к успокоенности, что сыграло злую шутку в эту снежную зиму.

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Бондаренко отметил, что реформой отрасли будет предусмотрено поэтапное увеличение финансирования дорожно-коммунальной отрасли, в том числе на закупки специализированной техники. Также будет рассмотрена возможность возвращения к использованию реагентов, от которых отказались в 2016 году.

«Выпавшие массы снега невозможно вывезти на снегоплавильные пункты, они не принимают такие объемы. В Неву глава города вываливать снег запретил. Куда девать эти кучи снега?» — задался вопросом Бондаренко, имея в виду, что реагенты помогли бы расплавить и спустить этот снег в канализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Бондаренко сообщил, что в настоящее время на уборку города тратится 7,5 млрд рублей, а по нормативам необходимо 12 млрд рублей.

«Этим количеством техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году, мы не можем обеспечить нормальную уборку снега. И если это не поменять, то ситуация повторится и в будущем. Нам нужно 3,5 тысячи единиц техники для уборки улиц — самосвалы, погрузчики, подметальная техника и т. п. Сейчас у нас в три раза меньше», — отмечал Николай Бондаренко.

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