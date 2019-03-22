Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В настоящее время в реестре пострадавших участников долевого строительства в Санкт-Петербурге зарегистрировано 685 человек. В декабре 2018 года в реестре было 1199 обманутых дольщиков. Окончательно эта проблема должна быть решена в 2020 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Об этом сообщил 22 марта врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании, где обсуждались остающиеся «проблемные» объекты долевого строительства. Одним из них являются дома-долгострои группы компаний «Город».

»Мы выполняем поручение президента, данное во время проведения прямой линии по ситуации в ГК «Город», идем в графике. Мы взяли на себя обязательство решить в этом году проблемы обманутых дольщиков на 85%. В следующем году эти вопросы будут решены полностью», — сказал Беглов.

До конца третьего квартала 2019 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть домов ГК «Город». Также предстоит завершить один из самых известных долгостроев «Охта Модерн» и ряд других.

По словам Александра Беглова, на его страницу «ВКонтакте» поступило 87 обращений от дольщиков, большинство из них касались компании «Норманн», попавшей в число «проблемных» в 2018 году.

Врио губернатора поручил профильному вице-губернатору Николаю Линченко каждую декаду докладывать о ситуации с объектами долевого строительства, ввод которых ранее был задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургская активистка на пресс-конференции президента в декабре 2018 года привлекла внимание Владимира Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице.