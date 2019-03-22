Москва, 22 марта, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Действия Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году были связаны с желанием НАТО продвинуться на восток — к границам России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава МИД России отметил, что это было как раз начало того периода, «когда в Вашингтоне решили, что победили в холодной войне». Лавров напомнил, что на тот момент Советский Союз уже распался, а «Россия была слабой». Тогда же у США появилось «искушение взять ситуацию под свой полный контроль во всем мире, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе устава ООН и решать все вопросы, которые возникают, таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира».

«Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ. — Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было».

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Напомним, вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. До сих пор установить точное количество жертв авиаударов альянса, которые продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года, не удалось. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тыс. человек были ранены.