Москва, 22 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Запад приложит все усилия для того, чтобы возможные преступления командования Североатлантического альянса в ходе бомбардировок Югославии 20 лет назад не были расследованы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он напомнил, что власти Сербии сами проводят своё расследование по вопросу применения запрещённых боеприпасов силами НАТО.

«По его результатам, безусловно, мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — заявил в интервью НТВ глава российского внешнеполитического ведомства.

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При этом шансы на то, что международные инстанции, где Запад присутствует и где западные голоса считаются, пойдут на расследование возможных нарушений международного законодательство со стороны НАТО, Лавров оценил как минимальные.

«Шансов […] я практически не вижу, — добавил министр. — Мне кажется, что Запад делает и будет делать всё, чтобы этого не произошло».

Глава МИД РФ добавил, что операция НАТО осуществлялась «с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи со студентами в Белграде заявил, что самолёты стран НАТО, наносившие в 1999 году удары по Союзной Республике Югославия, пытались защитить гражданское население от режима президента Слободана Милошевича. Он уточнил, что целью операции НАТО, к которой многие в Сербии до сих пор относятся плохо, было свержение действующего на тот момент президента страны. Столтенберг также добавил, что жителям Сербии смотреть надо не в прошлое, а в будущее.

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Напомним, в 1999 году силы военного блока НАТО начали массированные бомбардировки Союзной Республики Югославия, решив вмешаться в вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии. Авиаудары Североатлантического альянса с применением снарядов с обеднённым ураном продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество погибших в результате массированной бомбардировки до сих пор установить не удалось. По данным Белграда, погибли как минимум 2,5 тыс. человек, в том числе 89 детей. Ещё более 12,5 тыс. человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре Сербии оценивается в сумму до $100 млрд.