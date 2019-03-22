В России «сожалеют» о действиях США и дают им ответ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Во Франции против маршей «жёлтых жилетов» задействуют армию;
- На публикацию о «сценариях» сохранения власти Путиным ответили в Кремле;
- В России прокомментировали переброску американских B-52 в Европу;
- Прибалтика думает, как потребовать от России «компенсации за оккупацию»;
- О серьёзном ударе по Байкалу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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