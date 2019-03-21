Москва, 21 марта, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Банк России 22 марта обнародует решение совета директоров по ключевой процентной ставке. Большинство аналитиков полагает, что ставка останется на прежнем уровне в 7,75%. На это есть три причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Во-первых, темпы инфляции потребительских цен в России в феврале замедлились, а фактор повышения НДС с 18% до 20% с 1 января не оказал слишком сильного влияния на инфляцию.

Во-вторых, цена на нефть остается высокой, с начала года цена Brent выросла на 24%, и в настоящее время превышает $68 за баррель, так что российская экономика обладает запасом прочности.

В-третьих, в феврале сильно выросли объемы промышленного производства в годовом исчислении. Хотя рост произошел преимущественно за счет календарного фактора, но любое повышение процентной ставки будет способно нанести чувствительный удар по росту экономики», — пояснила эксперт.

Таким образом, имеются три очень серьезных причины для того, чтобы не повышать процентную ставку. В то же время сейчас не идет речь о возвращении ЦБ РФ к мягкой монетарной политике и процессу снижения процентных ставок. Внешние условия в мировой экономике остаются напряженными, о чем уже заявил ряд центробанков, в том числе ФРС США, Европейский центральный банк, Национальный банк Швейцарии, и негативные ожидания от ситуации в мировой экономике будут пока препятствовать возвращению ЦБ РФ к политике снижения ключевой ставки.

«Пока сложно предсказать влияние решения ЦБ РФ на курс рубля, нередко валютный рынок преподносил сюрпризы. Скорее всего, курс рубля может колебаться в зависимости от того, что будет сообщаться в комментариях финансового регулятора. До конца марта курс рубля ожидается в коридоре 63−65 руб. за доллар и 72−74 руб. за евро», — сделала предположение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта состоится Совет директоров Банка России, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. 8 февраля регулятор сохранил ставку на уровне 7,75% годовых.

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