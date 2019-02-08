Центробанк РФ не спрогнозировал будущую ключевую ставку

Москва, , 16:55 — REGNUM Центробанк не сделал прогноз относительно дальнейших корректировок ключевой ставки в связи с высоким уровнем неопределенности и внешнеэкономическими рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 8 февраля проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.

Центробанк России, 8 февраля, оставив ключевую ставку на уровне 7,75%, не сообщил о своих планах относительно изменения показателя в будущем. Ранее ЦБ РФ анонсировал, в какую сторону намерен скорректировать размер ставки. Это обстоятельство связано с внешнеполитическими и внутренними рисками в краткосрочной перспективе, считает Марголин.

«Неопределенность очень высока. Предсказать, как все эти риски сложатся, очень проблематично. Все-таки, в части международных отношений, ситуация крайне неопределенная. Каким образом будет сказываться дальнейшее ужесточение санкций предугадать до конца не удается», — отметил экономист.

По этой причине на краткосрочную перспективу ЦБ РФ не прогнозирует, как он изменит ключевую ставку. Однако планы на более длительный временной отрезок у Банка России есть, считает эксперт. По его мнению, Центробанк РФ со временем может начать снижение ключевой ставки.

«Если посмотреть на прогнозы Всемирного банка и агентства Bloomberg, то на 2019 год прогнозы не очень, но на 2020 год даже они прогнозируют более высокие темпы роста российской экономики. И в этом смысле в краткосрочном плане, до следующего заседания совета директоров Центробанка, он не может прогнозировать как изменит процентную ставку, то если посмотреть на среднесрочную перспективу, то нужно сохранять надежду, что ставку будут снижать», — считает Марголин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров Центробанка России 8 февраля принял решение сохранить ключевую ставку 7,75%.