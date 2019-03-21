Сеул, 21 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. На китайском рынке появится корейский кроссовер Santa Fe с кнопочной системой переключения скоростей, 21 марта сообщается на сайте «Автоновости дня».

«Автоновости дня» Кроссовер Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП

Авто стало длиннее глобального Hyundai Santa Fe на 160 мм. Теперь ее длина составляет 4 930 мм. Колесная база машины увеличилась на 100 мм до 2865 мм.

Новинку оснастили новым бампером, улучшенными задними стойками и модернизированными задними фонарями, соединенным между собой тонкой светодиодной полосой. В салоне у модели изменений не много. Там появились кнопки вместо стандартного рычага КПП и три ряда кресел вместо двух.

Моторная линейка машины представлена безальтернативной 2,0-литровой «турбочетверкой» T-GDI. Максимальная мощность мотора 240 л. с. Он работает в паре с 8-позиционной автоматической трансмиссией. Привод — 4×4 или передний в зависимости от комплектации.

Стоимость новинки на китайском рынке составит от 212,8 до 288,8 тыс. юаней (от 2 до 2,8 млн рублей).

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