Нижний Новгород, 21 марта, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Жительницу Нижегородской области, которая пыталась продать своего новорожденного ребёнка семейной паре из Москвы, задержали следователи за соучастие в данном преступлении, основным фигурантом стала продавец — ей вменяют покушение на торговлю несовершеннолетним. 41-летней матери в ближайшее время будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, а своего сына женщина оценила в 300 тыс. рублей — именно за такую цену его пытались продать, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Нижегородско области.

Младенец

Напомним, сообщение о том, что некая жительница Нижнего Новгорода пытается продать новорожденного мальчика паре из Москвы, появилось в СМИ осенью 2018 года, что и стало основанием для проверки следователями.

Оказалось, что гражданка является посредницей, а ребёнок родился в конце июля 2018 года у 41-летней жительницы Нижегородской области, которая оформила на него документы по фальшивому паспорту.

38-летнюю посредницу задержали в феврале 2019 года при попытке получения денег и поместили под арест. Выяснилось, что она сама числится матерью пятерых детей в возрасте до 18 лет, но генетическая экспертиза не подтвердила родство между двумя из них и задержанной. Следователи в Московской области выясняют причастность женщины к другим делам, связанным с продажей несовершеннолетних.

Дети изъяты из семьи и помещены в социальные центры. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Покушение на торговлю несовершеннолетним»), сама она находится под стражей.

19 марта 2019 года следователи задержали мать ребёнка, которого пытались продать. Ей готовятся предъявить обвинение по той же статье, и до конца недели будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный случай не единственный в России, когда матери пытались продать своих детей. В начале марта 2019 года в столице России была задержана 23-летняя женщина, которую подозревают в покушении на продажу новорожденной дочери. Для этого она в соцсетях разместила объявление о готовности расстаться с ребёнком за 1 млн рублей, женщину задержали при получении денег.

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28-летнюю жительницу Якутска также подозревают в попытке продать свою дочь. Девочка родилась летом 2017 года, и ещё будучи на территории перинатального центра, мать попыталась продать её знакомой за 300 тыс. рублей.

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А жительница Пензы продала своего новорожденного сына за 6 тыс. рублей. По этому случаю дело уже передано в суд.

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