Абакан, 20 марта, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Постоянный представитель Хакасии, заместитель главы региона Юлия Исмагилова награждена памятной медалью и грамотой президента России. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 марта, в республиканском правительстве, памятную медаль и грамоту, подписанную главой государства, Исмагиловой вручил глава Хакасии Валентин Коновалов.

R-19.ru Глава Хакасии Валентин Коновалов и его заместитель Юлия Исмагилова

Уточняется, что чиновницу наградили за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Решение о награждении было принято в ноябре 2018 года. Исмагилова участвовала в организации фестиваля, будучи советником руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уроженка Казани Юлия Исмагилова была назначена постоянным представителем Хакасии, заместителем главы республики в конце ноября 2018 года. Она вошла в команду нового главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова, выигравшего осенью прошлого года второй тур губернаторских выборов.

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В январе 2019 года появилась информация о том, что Исмагилова, проработав на новом посту непродолжительное время, получила солидную премию. Эта информация вызвала в регионе большой общественный резонанс. Тем более что премирована была не только Исмагилова, а более десятка других чиновников. Однако именно её имя чаще всего мелькало в СМИ в этом контексте. Настолько часто, что Юлия Исмагилова записала видеокомментарий, где поведала о том, что «не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий». Однако полученную сумму она всё же не назвала.

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Не назвали сумм и в пресс-службе правительства республики. При этом заявили, что чиновница премирована не просто так, а за кропотливую и основательную работу по выявлению нарушений в расходовании средств бюджета республики.

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