Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 13:54 — ИА Регнум. За последний год в Петербурге обострились проблемы реализации права граждан на свободу мирных собраний. Об этом заявил 20 марта уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг в Петербурге. Фото 2017 года

Шишлов напомнил, что из-за недопущения согласованных ранее митингов против пенсионной реформы 5 мая и 9 сентября 2018 года в городе состоялись стихийные акции, в ходе которых задержали сотни людей, как участников, так и случайных прохожих. Они сообщали о нарушении своих прав и при задержании, и в отделах полиции, и во время судебных разбирательств. Во время указанных акций пострадали не менее 10 журналистов, добавил омбудсмен.

По словам Шишлова, в Петербурге продолжается практика немотивированных отказов судов в удовлетворении заявлений о предоставлении защитников, практика удаления адвокатов из зала судебного заседания.

«Результаты мониторинга были переданы в органы МВД, но ни они, ни видеозаписи (нарушений) не получили должной правовой оценки», — подчеркнул Шишлов.

Он настаивает на необходимости изменить законодательство и правоприменительную практику в отношении мирных собраний. Шишлов напомнил, что с этим согласился и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на одном из совещаний в Смольном.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Петербурга предложил «один раз договориться» о митингах

«Однако препятствия для реализации в Петербурге конституционного права на свободу мирных собраний, о которых я неоднократно говорил и в ежегодных докладах, и здесь на парламентских слушаниях, сохраняются», — констатировал Шишлов.

Кроме того, с октября 2018 года, уже после смены руководителя в Смольном, граждане начали сталкиваться с новыми проблемами даже при попытках проведения одиночных пикетов — практически единственного оставшегося способа выразить свою позицию, подчеркнул Шишлов. Он обрисовал сложившуюся схему: пикетчиков забирают в отделы полиции на основании некоего сообщения о «преступлении», как правило, от одного и того же лица. После многочасовых «разбирательств» пикетчиков отпускают.

Шишлов порекомендовал пострадавшим от произвола обращаться в суд, так как считает судебную перспективу — пусть и через ЕСПЧ — достаточно благоприятной.

Он напомнил, что в Заксобрании уже принят в первом чтении законопроект, который добавляет четыре гайд-парка к имеющимся, в том числе и востребованную у организаторов акций площадь Ленина. Но, заметил омбудсмен, документ оставляет нерешенным целый комплекс проблем.

Читайте также: Омбудсмен Петербурга настаивает на возвращении гайд-парка в центр города

В связи с этим он обратился ко всем парламентским фракциям с предложением увеличить предельную численность участников акций, не требующих согласования, до 1 тыс. человек, публиковать в интернете сообщения о намерениях провести публичную акцию — такая практика реализована в Москве, запретить использовать гайд-парки для культурных и спортивных мероприятий, которые «нередко служат предлогом для отмены общественно-политических акций», а также нормативно закрепить наличие одного гайд-парка в центре города.