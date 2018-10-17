Врио главы Петербурга предложил «один раз договориться» о митингах

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов публично признал необходимость внесения изменений в региональный закон о митингах. Ранее на этом настаивали представители оппозиционных партий и движений, недовольные постоянным отказом в согласовании своих мероприятий со стороны Смольного.

Свое мнение о необходимости перемен в нормативных документах, регулирующих уличную активность, Беглов высказал на выездном заседании в Петербурге Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Беглова, которые приводит ТАСС, изменения в закон Санкт-Петербурга о митингах нужны для того, «чтобы внести порядок, чтобы не было ни с той, ни с другой стороны нарушений».

«Просто надо один раз договориться, как действовать <…> по правилам, и соблюдать эти правила — как государственной власти, так и общественным политическим организациям», — сказал врио губернатора.

Как добавляет интернет-газета «Фонтанка», Александр Беглов на заседании СПЧ также подчеркнул, что и представители власти, и оппозиционеры имеют право на защиту своей чести и достоинства от оскорбительных выпадов в ходе уличных акций.

«Я тоже имею право снять галстук, выйти на улицу и встать в пикет», — сказал Беглов.

Напомним, в начале сентября 2018 года Смольный отказался допустить проведение ранее согласованной массовой акции на площади Ленина по вопросу пенсионной реформы. Это привело к беспорядкам и задержанию более чем 600 человек. Вторая согласованная акция там же по аналогичной теме была в итоге перенесена в другое место под давлением властей города и полиции.

Читайте также: Разгон митингов в Петербурге мог ускорить отставку Полтавченко

В 2017 году власти Петербурга отказывали в согласовании целого ряда массовых акций в центре города, что приводило к несанкционированным митингам, нарушениям общественного порядка и массовым задержаниям. Затем Смольный вообще отменил статус «гайд-парка» для Марсова поля, не оставив ни одного подобного места для митингов в центральной части Петербурга. Такая политика вызвала критику не только со стороны оппозции, но и со стороны омбудсмена Петербурга, призвавшего власти прекратить практику произвольных отказов в согласовании мирных акций.

Читайте также: Штраф за злоупотребление правом на митинг составит до 100 тыс. рублей