Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решением 20 марта отправил в отставку главу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как и в случае с недавней отставкой гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», одновременно с увольнением главы комитета по печати в правоохранительные органы направлены материалы проверки этого подразделения Смольного Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (КСП).

Добавим, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ занимается не только сферой медиа, но и рекламным рынком Петербурга, обороты которого исчисляются миллиардами рублей.

По данным СМИ, в ходе проверки КСП комитета по печати и подведомственных ему госучреждений было найдено более 500 нарушений на сумму более 4,1 млрд рублей.

Сергей Серезлеев руководил комитетом по печати с 5 августа 2014 года, сначала в роли и.о., с января 2015 года — в должности председателя.

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