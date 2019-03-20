Улан-Удэ, 20 марта, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Бурятские свиноводы в 2019 году планируют увеличить поставки свинины в Монголию до 200 тонн ежемесячно. Это при том, что за весь прошлый год туда было поставлено около 500 тонн. В перспективе свинина из Бурятии может оказаться также на прилавках китайских магазинов.

AgencjaAIAC Свиьи

Об этом рассказал в в интервью «Восток-Телеинформ» директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков. По его словам, компания предприняла дополнительные меры безопасности в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Монголии.

ИА REGNUM ранее сообщало о ввозе в Бурятию и Забайкалье в начале февраля 2019 года колбасы, зараженной чумой свиней. Как предположили в региональном управлении Россельхознадзора, опасная продукция могла попасть в Монголию из Польши.

Читайте также: В Бурятию ввезли колбасу из Монголии, заражённую африканской чумой свиней

Читайте также: Зараженная чумой свинина могла попасть в Монголию из Польши

«Чтобы свести к нулю возможность занесения чумы свиней в республику вместе с автотранспортом, решили временно приостановить въезд монгольских фур и пока доставляем партии товара к ним своим транспортом», — подчеркнул директор свинокомплекса.

Предприятие также было включено в информационную систему «Цербер», благодаря чему оно является потенциальным поставщиком мяса в Китай.

«Добавлю, что Китай для поставок мяса пока закрыт, но, если запрет будет снят, мы готовы начать туда поставки. Пока что разрешен лишь экспорт курицы, и занимаются этим только около 20 предприятий со всей России», — рассказал Боровков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, монгольские власти ранее выражали готовность заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. По мнению президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, это позволило бы ускорить торговую интеграцию в регионе.

Читайте также: Президент Монголии готов заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС