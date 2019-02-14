Зараженная чумой свинина могла попасть в Монголию из Польши

Улан-Удэ, , 18:31 — REGNUM Свинина с африканской чумой свиней (АЧС), из-за которой в Бурятии и Забайкалье пришлось уничтожить несколько тонн импортных колбас, могла быть завезена в Монголию из Польши. Такое предположение сделал заместитель главы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев в интервью газете «Номер один».

По словам специалиста, в Монголии своих свиней мало, поэтому шпик они завозят из Польши. Только в прошлом году монголы импортировали из Польши более двух тысяч тонн этого продукта. Между тем именно в центральной Европе все последние годы отмечаются наибольшие проблемы с чумой свиней, что едва не стало причиной ссоры между Польшей и Литвой.

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О вспышке заразы в Монголии Россельхознадзор узнал еще 12 января, но запрет на ввоз был введен лишь 31 января. На вопрос, как зараженная продукция могла пройти все уровни контроля на границе, Василий Гармаев ответил, что оснований для задержки ввоза колбасы не было.

«У них было разрешение на провоз продукции. Предприятие аттестованное, то есть оно может экспортировать товары без каких-либо запретов и дополнительных обременений», — поведал он.

Как сообщало ИА REGNUM, о ввозе в Бурятию колбасы из Монголии, заражённой африканской чумой свиней, стало известно 6 февраля 2019 года. К тому времени, в промежуток с 1 по 5 февраля, местные жители успели купить две тонны этой продукции, которую впоследствии магазинам пришлось выкупать по двойной цене. Изъятую у населения, а также на складах магазинов партию власти начали уничтожать в начале этой недели.

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