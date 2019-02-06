В Бурятию ввезли колбасу из Монголии, заражённую африканской чумой свиней

Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Власти Бурятии сегодня, 6 февраля, предупредили о том, что в республику из Монголии ввезли партию колбасы, заражённой африканской чумой свиней (АЧС).

По данным управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, геном АЧС был обнаружен в одной из партий колбасы, ввезённой из Монголии через МАПП «Кяхта»

В республиканском правительстве ИА REGNUM сообщили, что эта колбаса с 1 по 5 февраля продавалась в магазинах Улан-Удэ, а также в ряде районов: Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Кяхтинском, Баргузинском, Курумканском.

По словам специалистов, АЧС не несёт угрозы для людей, но крайне опасна для свиней и кабанов. В настоящее время в Бурятии ведутся работы по недопущению возникновения вспышки этого заболевания. Опасную продукцию с продажи сняли.

«Продукция снята с продаж, магазины при возврате возмещают двойную стоимость покупателям, которые приобрели с 1 февраля по 5 февраля указанную продукцию», — прокомментировал замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев.

«Речь идет о колбасных изделиях КОО «Хунс комплекс», — говорится в официальном сообщении правительства Бурятии.

В список попали колбасы «Ханский Пир», «Монгольская», салями «Улан-Баторская», варёная «Докторская из Монголии», варёная «Дары Монголии».

Если жители Бурятии успели приобрести такую колбасу, специалисты советуют вернуть её в магазин. Если продукцию уже попробовали, её также нужно вернуть в магазин (в том числе её упаковку вместе с другим содержимым мусорного пакета) или сжечь. Если остатки колбасы достались домашним животным, нужно уведомить об этом ветеринарную службу.

Власти Бурятии предупреждают, что если колбаса хранилась в холодильнике в соседстве с другими продуктами, то они также могут быть опасны для животных. Колбасу нужно сжечь, а холодильник тщательно помыть.

По словам Гармаева, решением Россельхознадзора к ввозу из Монголии с 31 января запрещена животноводческая продукция, корма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году вспышку АЧС пережила Омская область. Из-за этого в регионе изъяли и уничтожили около 20 тысяч свиней.

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