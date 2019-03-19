Москва, 19 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Родители пострадавших от дизентерии детей начали серию пикетов в Москве с требованием расторгнуть договоры с поставщиками питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат совета депутатов м.о. Некрасовка, член инициативной группы жителей «Совесть Некрасовки» Дмитрий Шувалов.

Дмитрий Шувалов Родители вышли на одиночный пикет

Пикеты связаны с тем, что 6 декабря 2018 года десятки детей заболели кишечной инфекцией в саду школы №1200, а 19 декабря — в детских садах школ №2051, №329, №1357, №2090, №1547, №1208, №2010.

«По неподтверждённым данным, заболели дети и в садах других школ. Официально заявлено о 127 заболевших дизентерией и другой кишечной инфекцией детях, неофициально счёт идёт на многие сотни», — отметил депутат.

Родители заболевших малышей требуют расторгнуть договора с поставщиками питания «Конкорд» и «ВИТО-1», вернуть поваров в сады и школы под контроль руководства школ, более активно проводить расследование в рамках возбужденного уголовного дела, а также уволить руководителей школ, поликлиник и департаментов города Москвы, замешанных в попытках замолчать факт массового заражения дизентерией.

Одиночные пикеты проводятся возле ГБОУ «Школа №1547» и ГБОУ «Школа №2051», в детских садах которых дети пострадали от дизентерии.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности по фактам заболевания учеников школ Москвы. Ранее руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что источником заболевания дошкольников в детских садах столицы стал творог липецкого производителя ООО «Чаплыгин молоко».

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