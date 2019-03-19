Москва, 19 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Владимир Зеленский укрепил своё лидерство в предвыборной гонке на Украине. За Зеленского готовы проголосовать 34,04% опрошенных, за Петра Порошенко — 14,22%. Однако наибольшие шансы не у Зеленского, а у действующего президента Украины Петра Порошенко, который может не только выйти во второй тур, но и в итоге сохранить свой пост, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Цифры соцопросов всегда немного лукавы и не отражают естественного конкурентного преимущества действующего президента. Административный ресурс никто не отменял», — считает эксперт.

Экономика Украины, на самом деле, далеко не в таком плохом состоянии, как о ней говорят некоторые СМИ и федеральные телеканалы. На Украине приток валюты из-за высоких мировых цен на сельхозпродукцию и черные металлы, а также от работающих за рубежом граждан Украины. В России их примерно 2−3 миллиона. Есть успехи и в финансовой сфере: реструктуризация старых долгов и новые кредиты МВФ, которые спасли Украину от суверенного дефолта.

«Стоит также отметить стабилизацию валютного рынка, переход на плавающий курс, таргетирование инфляции и постепенную отмену жестких административных ограничений на валютном рынке, которые были введены в 2014 году. Хотим мы того или нет, но новая, появившаяся на карте мира пять лет назад Украина, состоялась», — отметил Разуваев.

Самая болезненная тема для Киева — это газовый транзит. Если Газпром введет в строй «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», а, скорее всего, так и будет, то транзит газа через Украину упадет до 10 млрд куб. в год. Вероятно, лучшим вариантом в свое время был бы обмен украинской ГТС на добычу в России. Или внесение ГТС в уставный капитал Газпрома с обязательным условием внутренних российских цен на газ для Украины. Но теперь время упущено, и данные схемы невозможны по политическим причинам.

«Вместе с тем главное — не платежи за транзит, а модернизация экономики Украины, создание завязанных на рынок Европы экспортных производств. И здесь все зависит от европейского бизнеса, будет ли он инвестировать, как в свое время в Польшу и Турцию. У них эта схема сработала, а вот в Прибалтике провалилась», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, на предстоящих президентских выборах — 2019 на Украине за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34% жителей страны, за Петра Порошенко — 14,22%, за Юлию Тимошенко — 12,9%, за Юрия Бойко — 11,10%.

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