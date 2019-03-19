Москва, 19 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не коснулись сотрудничества Русского географического общества (РГО) с похожими организациями за рубежом. Об этом рассказал президент РГО Сергей Шойгу в интервью ряду российских изданий, опубликованном 19 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Слава богу, здесь санкций нет», — сказал Шойгу.

Он отметил, что у РГО еще во времен СССР остались контакты с учеными, исследователями, путешественниками и всеми, кому интересна Россия. Есть у организации и давние друзья — другие страны.

Так, хорошие отношения общество поддерживает с Францией, Китаем. О широком охвате проектов говорит участие в Географическом диктанте 99 стран, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу был избран президентом РГО в 2009 году. В организации насчитывается более 25 000 членов, а её региональные отделения открыты во всех 85 субъектах РФ.

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