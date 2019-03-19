Москва, 19 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Большинство жителей России (64%) при возникновении проблем решают их сами и не обращаются ни к кому за советом. 35% просят помощи у друзей, близких или духовных наставников. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Цитата из к/ф «Анализируй это». Реж. Гарольд Рэмис. 1999. США На приёме

Четверть граждан (24%) допускают, что могут обратиться за помощью к психологу. 71% помощь психологов для решения своих проблем исключают.

Большинство из них (21%) считают, что «им не нужна помощь психолога», «стараются справляться самостоятельно» (13%), «не доверяют психотерапевтам, не признают их» (9%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 30 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) при возникновении проблем в жизни за помощью и поддержкой обращаются к родственникам и членам семьи.

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