Москва, 19 марта, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Москва готова помочь NASA на испытаниях новых пилотируемых кораблей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Перед стартом

«Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей», — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что Москва соглашается на инициативу американского партнёра по космосу пользоваться в том числе и американскими кораблями, после их квалификации, для доставки смешанных международных экипажей на Международную космическую станцию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта Рогозин заявил, что Роскосмос и NASA пришли к соглашению о продолжении работы смешанных экипажей МКС. На МКС их будут доставлять как российские «Союз МС», так и новые американские коммерческие корабли.