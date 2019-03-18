Москва, 18 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Архангельская область благодаря массовому протесту населения против строительства полигонов ТКО стала самым проблемным регионом «мусорной реформы». Об этом на заседании в Совете Федерации РФ заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Процессы в регионах мониторим в ежедневном режиме. Наиболее проблемной видится ситуация в Архангельской области, где недостаточно выстроены взаимоотношения с населением. Там в ближайшее время будет проверена территориальная схема и даны соответствующие рекомендации», — цитирует Кобылкина РИА Новости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «горячей точкой» реформы в Архангельской области является Ленский район. Летом прошлого года здесь начали вырубать лес под строительство мусорного полигона для хранения ТКО из Москвы, проект которого еще не был представлен ни местной власти, ни общественности. Многократные акции протеста и обращение к президенту РФ результата пока не дали — строительные работы на объекте продолжаются.

В настоящее время добровольцы ведут на объекте партизанскую войну, пытаясь остановить стройку. На днях здесь было зафиксировано столкновение, в результате инцидента несколько человек получили различные травмы.

Губернатор области Игорь Орлов, еще недавно называвший мусорный конфликт псевдособытием, после инцидента поручил правоохранительным органам провести его тщательное расследование и призвал «стороны» конфликта не нарушать закон.

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