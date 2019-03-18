Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Деятельность одного из главных городских монополистов — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — так и не удалось сделать прозрачной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член бюджетно-финансового комитета городского Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ). Она отметила, что ее не удивило принятое 18 марта решение Смольного уволить генерального директора «Водоканала» Евгения Целикова.

Vodokanal.spb.ru Историческая башня Водоканала Петербурга

Напомним, как сообщили в городском правительстве, материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой (КСП) уже направили в правоохранительные органы.

Ирина Иванова напомнила, что аудит КСП был не единственным, который настиг предприятие-монополист летом прошлого года.

«Там непростая история совсем, и с экономической точки зрения тоже. Они умудрялись как-то согласовывать по инвестпрограмме траты, которые никак не относятся к инвестпрограмме, например, текущий ремонт. Там есть различные нарушения, что и потянуло за собой увеличение тарифа на воду на 12%», — сказала депутат.

Затем удалось снизить эту планку до 8%, указывает она, путем усилий со стороны городской промышленности и общественности, однако ей кажется это снижение недостаточным.

«Прозрачности «Водоканала» я не вижу. Хотя многие положительные моменты в работе и были. Но пришел новый вице-губернатор*, и нам было совершенно очевидно, какой гнев направлен на «Водоканал». Я это ощущала, мы это видели, так что я не удивлена», — добавила Иванова.

(* 23 января Максим Шаскольский был назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования)

Ирина Иванова подчеркнула важность контроля за ГУП «Водоканал» как за стратегическим объектом, на который влияние Смольного, Заксобрания и общественности должно быть максимальным.

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В свою очередь, член бюджетно-финансового комитета Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста») также отметила странности в работе предприятия, которые были заметны во время принятия бюджета в 2018 году, когда «Водоканал» впервые попросил субсидию в связи со снижением доходов.

«Связано это было с тем, что люди поставили счетчики, стали четко фиксировать объем потребляемой воды, к чему всю страну и призывали, и, в общем, обнаружилось, что даже без экономии простой учет ведет к сокращению реального потребления. А все расходы «Водоканала», потери в сетях условно постоянные, они как были, так и остались. Выявилась системная проблема. Думаю, она характерна вообще для всех наших ресурсоснабжающих организаций, которые совершенно не привыкли адаптироваться к новым условиям. Свои потери, расходы они сокращать не могут и не умеют. Где вина менеджмента, а где — всей системы, конечно, установить сложно», — сказала Оксана Дмитриева.

Напомним, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были выявлены нарушения порядка строительства и реконструкции объектов, нарушения правил бухгалтерского учета и законодательства о закупке, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью и другие нарушения.

Добавим, что имя того, кто возглавит «Водоканал» после увольнения Евгения Целикова, пока не обнародовано.