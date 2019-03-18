«Прозрачности не вижу»: за что уволили главу Водоканала Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Деятельность одного из главных городских монополистов — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — так и не удалось сделать прозрачной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член бюджетно-финансового комитета городского Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ). Она отметила, что ее не удивило принятое 18 марта решение Смольного уволить генерального директора «Водоканала» Евгения Целикова.
Напомним, как сообщили в городском правительстве, материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой (КСП) уже направили в правоохранительные органы.
Ирина Иванова напомнила, что аудит КСП был не единственным, который настиг предприятие-монополист летом прошлого года.
«Там непростая история совсем, и с экономической точки зрения тоже. Они умудрялись как-то согласовывать по инвестпрограмме траты, которые никак не относятся к инвестпрограмме, например, текущий ремонт. Там есть различные нарушения, что и потянуло за собой увеличение тарифа на воду на 12%», — сказала депутат.
Затем удалось снизить эту планку до 8%, указывает она, путем усилий со стороны городской промышленности и общественности, однако ей кажется это снижение недостаточным.
«Прозрачности «Водоканала» я не вижу. Хотя многие положительные моменты в работе и были. Но пришел новый вице-губернатор*, и нам было совершенно очевидно, какой гнев направлен на «Водоканал». Я это ощущала, мы это видели, так что я не удивлена», — добавила Иванова.
(* 23 января Максим Шаскольский был назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования)
Ирина Иванова подчеркнула важность контроля за ГУП «Водоканал» как за стратегическим объектом, на который влияние Смольного, Заксобрания и общественности должно быть максимальным.
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В свою очередь, член бюджетно-финансового комитета Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста») также отметила странности в работе предприятия, которые были заметны во время принятия бюджета в 2018 году, когда «Водоканал» впервые попросил субсидию в связи со снижением доходов.
«Связано это было с тем, что люди поставили счетчики, стали четко фиксировать объем потребляемой воды, к чему всю страну и призывали, и, в общем, обнаружилось, что даже без экономии простой учет ведет к сокращению реального потребления. А все расходы «Водоканала», потери в сетях условно постоянные, они как были, так и остались. Выявилась системная проблема. Думаю, она характерна вообще для всех наших ресурсоснабжающих организаций, которые совершенно не привыкли адаптироваться к новым условиям. Свои потери, расходы они сокращать не могут и не умеют. Где вина менеджмента, а где — всей системы, конечно, установить сложно», — сказала Оксана Дмитриева.
Напомним, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были выявлены нарушения порядка строительства и реконструкции объектов, нарушения правил бухгалтерского учета и законодательства о закупке, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью и другие нарушения.
Добавим, что имя того, кто возглавит «Водоканал» после увольнения Евгения Целикова, пока не обнародовано.