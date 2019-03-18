Оренбург, 18 марта, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Новая серия губернаторских отставок может прокатиться по России уже на этой неделе (18−24 марта), сообщает издание «Ведомости». Среди потенциальных отставников назван и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Стоит отметить, что Юрия Берга «отправляют» в отставку с 2018 года. Осенью появились слухи о том, что глава Оренбуржья вот-вот сложит свои полномочия, а на его место прочили депутата Госдумы Владимира Гутенёва. Однако слухи остались слухами. Сейчас иная ситуация. До выборов сталось менее полугода, а в регионе не наблюдается никакой активности, предвещающей, по сути, главное политическое событие года на региональном уровне. Политологи осторожны в своих оценках и прогнозах. Говорят о том, что шансы на участие Юрия Берга в губернаторских выборах составляют 50 на 50. Основным минусом называют возраст, учитывая курс Кремля на омоложение губернаторского корпуса. Напомним, Юрий Берг родился в 1953 году. В целом же эксперты отмечают, что Оренбуржье и его глава числятся в крепких середняках по сравнению с другими субъектами России и их руководством.

По данным пресс-службы областного правительства, 18 марта оренбургский губернатор работает в Москве, где запланирован ряд рабочих встреч по актуальным вопросам реализации национальных проектов. Не исключено, что в этот день проходят встречи и относительно грядущих в регионе выборов. Примечательно, что с начала 2019 года не было ни одного заявления от потенциальных кандидатов о готовности поучаствовать в выборах. Ощущение, что все замерли в ожидании вердикта Кремля.

Политологи считают, что в 2019 году может быть реализован сценарий 2014 года, когда Юрий Берг попросился в отставку, президент её благословил, но по сути смены губернатора не произошло. Юрий Берг был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. 14 сентября 2014 года он одержал убедительную победу на выборах, набрав 80,28% голосов при явке в 44,15%.

Сомнения в том, что Юрий Берг способен повторить такой результат, велики. Собственно, и любой другой кандидат от «Единой России» может потерпеть фиаско, из-за отсутствия в бюллетене графы «против всех» народ может в знак протеста выбрать любого другого кандидата, но не единоросса. Если список кандидатов подвергнется жесткому фильтру, то это может спровоцировать низкую явку.

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что основные риски для губернаторов связаны с ухудшением настроений из-за роста цен и сокращения реальных доходов, кое-где ситуацию осложнит фон непростых федеральных реформ, например мусорной, сообщает издание «Ведомости».

Добавим, 15 мая 2010 года на тот момент президент России Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области кандидатуру Юрия Берга для наделения его полномочиями главы региона. 22 мая Берг был наделён такими полномочиями, а 15 июня вступил в должность губернатора Оренбургской области. В мае 2014 года Берг досрочно ушёл в отставку и принял участие в качестве кандидата в губернаторских выборах в сентябре 2014 года.

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