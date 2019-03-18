Москва, 18 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. При более стабильном росте промышленного производства, чем годом ранее, инвестиции сократились более чем в 40% субъектов России и по-прежнему концентрируются в столичной агломерации и нефтегазодобывающих регионах. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Продолжался спад жилищного строительства более чем в половине регионов и доходов населения почти в ¾ территорий. Значительный рост доходов региональных бюджетов был обеспечен не только за счет роста налоговых поступлений, но и трансфертов на 22%. Это привело к снижению в три раза числа регионов с дефицитом бюджета и уменьшению долговой нагрузки, хотя размер долга сократился только на 4%.

Промышленность

Наиболее интенсивно в регионах РФ в 2018 г. росла промышленность. Двигателем роста были добывающие отрасли (4,1%), которые в 1,5 раза опережали динамику обрабатывающих секторов (2,6%). Среди лидеров — регионы со специализацией на добыче газа и нефти и их первичной переработке (Ямало-Ненецкий АО — 17% прироста, Астраханская область — 16%, Тюменская область — 10% и Республика Якутия — 9%).

Кроме того, среди лидеров промышленного роста крупнейшая агломерация страны (Московская область — 10%, Москва — 9%), а также ряд других регионов (Тамбовская и Тверская области — 13−14%, Ростовская, Свердловская области и Республика Мордовия — 9−10%). Спад промышленности наблюдался только в 17 регионах, среди них весь юг Дальнего Востока, Ивановская (-2,4%) и Омская (-2,1%) области.

Инвестиции

В 2018 г. рост инвестиций по полному кругу предприятий и организаций (4,3%) был вдвое выше, чем по крупным и средним предприятиям, эти данные Росстата трудно объяснить. В региональном разрезе можно выделить две тенденции.

Во-первых, сохранение значительного числа регионов со спадом инвестиций: в 2017 г. их было 32, в 2018 г. — 37. Сильный спад в Севастополе (-23%), Ненецком АО (-16%) и Ростовской области (-24%), что обусловлено эффектом высокой базы предыдущего года. Однако этот фактор неактуален для других регионов со значительным снижением: Тамбовской (-21%), Новгородской областей и Республики Мордовии (-19%), Калужской, Рязанской, Липецкой, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областей (-11−13%). Среди регионов со значительным объемом инвестиций быстрее других росли Республика Крым (34%), внешние зоны крупнейших агломераций (Московская и Ленинградская области — 23−27%), а также Тюменская и Челябинская области (21−26%).

Во-вторых, устойчива концентрация инвестиций в двух крупнейших агломерациях страны, прежде всего в Московской, а также в ведущих и новых нефтегазодобывающих регионах. Доля Московской столичной агломерации в 2018 г. достигла 20% всех инвестиций в стране. Доля Санкт-Петербурга с Ленинградской областью почти в три раза меньше (7%). В 2018 г. к регионам-лидерам по объему инвестиций добавился Крым: вместе с Севастополем он получил 2% всех инвестиций в стране при доле в населении 1,5%

При этом 69% инвестиций в Крым — бюджетные (в среднем по РФ — 15%). Дальний Восток остается не слишком привлекательным для инвестиций, его доля составляет 8% в новых границах федерального округа.

Строительство

Трехлетний спад в жилищном строительстве (2016−2018 гг.) привел к сокращению ввода жилья на 12%, в том числе в 2018 г. — на 5%, спад наблюдался в 47 регионах. Наиболее показательно сопоставление ввода жилья в расчете на душу населения в 2015 г. (последний год роста) и 2018 г.

Превысили докризисные показатели Ленинградская область (1,5 кв. м на чел., рост на 13%) и Санкт-Петербург (0,75 кв. м на чел., рост на 29%), восстановили их Московская область (1,2 кв. м на чел.) и некоторые другие (Калужская, Тамбовская, Воронежская, Ульяновская области — 0,8 кв. м на чел.).

Рост ввода жилья в Севастополе в 2,7 раза обусловлен завершением недостроя предыдущих лет. Самые слабые показатели в Тюменской (-38%), Новосибирской (-33%), Калининградской (-25%) и Белгородской (-22%) областях. В результате спрос на жилье концентрируется во внешних зонах двух столичных агломераций и Санкт-Петербурге, а Москва не восстановила докризисные объемы жилищного строительства (-9%).

Рынок труда

Рынок труда в 2018 г. оставался стабильным, уровень безработицы — на историческим минимуме (4,8% в октябре — декабре 2018 г.). Региональные различия также стабильны: от максимальных показателей в слаборазвитых республиках (Ингушетия — 27%, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Тува, Алтай — 13%) до минимума в федеральных городах (1,2−1,5%) и Московской области (2,6%). К зоне минимума в 2018 г. добавились автономные округа Тюменской области (2,2−2,5%).

Доходы населения

Снижение доходов населения в 2018 г. замедлилось. В отличие от общероссийской статистики, измеряющей реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей), в региональной статистике измеряются реальные доходы населения. Они выросли за 2018 г. на 0,9% (с учетом ежемесячной денежной выплаты 2017 г.).

Региональную динамику объяснять непросто, поскольку существуют вопросы к достоверности данных. Реальные доходы населения сократились в 62 регионах, наиболее сильно — в Ивановской, Ярославской, Костромской областях и Ямало-Ненецком АО (на 7−9%).

Снижались они и в федеральных городах — на 2% в Санкт-Петербурге и на 3% в Москве. Рост доходов в Республике Адыгея (9%) объясняется дооценкой доходов на оборот розничной торговли: гипермаркеты, обслуживающие г. Краснодар, размещены на территории Адыгеи. Рост доходов населения в Республике Крым и Севастополе на 7−8% выглядит вполне достоверным, поскольку эти регионы получают особую поддержку федеральных властей.

Бюджеты регионов

Для бюджетов регионов 2018 г. был более благополучным, чем предыдущие годы, благодаря президентским выборам и росту цен на экспортные ресурсы. Доходы консолидированных бюджетов увеличились на 15% за счет роста поступлений налога на прибыль на 23% и трансфертов на 22%.

Рост трансфертов в 2018 г. — самый высокий за последнее десятилетие, в год предыдущих президентских выборов он составил 12%. Максимальную добавку трансфертов регионы получили в IV квартале.

Структура помощи регионам сдвинулась в сторону «ручного управления»: без учета дотаций на выравнивание, распределяемых по формуле, объем остальных дотаций (на сбалансированность и др.) вырос в 2,7 раза, иных межбюджетных трансфертов — в 1,7 раз. Значительный рост помощи регионам в IV квартале 2018 г. можно связать со снижением рейтингов власти со второй половины 2018 г. и с выборами в сентябре губернаторов в ряде регионов.

Расходы

Расходы бюджетов регионов в 2018 г. росли медленнее (10%), чем доходы, за исключением расходов на здравоохранение (с территориальными фондами обязательного медицинского страхования). В этой сфере требовались более значительные средства на повышение заработной платы врачей до 200% от средней по региону для выполнения «зарплатных указов».

Регионы экономили на несоциальных расходах: без учета бюджета Москвы расходы на ЖКХ в 2018 г. выросли только на 4%, на национальную экономику — менее чем на 7%, при этом основной прирост обеспечили расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды), поскольку в конце года Минфин добавил регионам средства на эти цели.

Благодаря росту трансфертов и собственных доходов в 2018 г. только 15 регионов закончили год с дефицитом бюджета, в 2017 г. их было 47. Наиболее велик дефицит бюджета в Мордовии (17% от доходов), Хабаровском крае (8%), Сахалинской, Московской областях и Еврейской АО (5%).

Большие потери доходов бюджета Сахалина из-за изъятия в федеральный бюджет большей части налога на прибыль от проекта «Сахалин-2» не были компенсированы ростом трансфертов в 2018 г. на 17,9 млрд руб. (более 11% доходов бюджета области).

Долги

Суммарный долг бюджетов регионов и муниципалитетов за 2018 г. сократился только на 4%, несмотря на быстрый рост доходов. Снизили долг 57 регионов, значительнее всего — наименее проблемные.

Существенно вырос долг только в регионах с дефицитом бюджета — Московской области (на 29%), Хабаровском крае (23%), Сахалинской области и Мордовии (13%). Как и в предыдущие годы, Республика Мордовия имеет максимальную долговую нагрузку — в два раза больше собственных доходов ее бюджета (без трансфертов).

Читайте также: В регионах России сложились разнонаправленные тенденции — эксперт