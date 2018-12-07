В регионах России сложились разнонаправленные тенденции — эксперт

Москва, , 10:53 — REGNUM За три квартала 2018 года в развитии регионов России сложились разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в ¾ регионов продолжался промышленный рост, практически везде увеличивалось потребление, не было заметных изменений в уровне безработицы. С другой стороны, в половине регионов сокращался ввод жилья и почти в ¾ из них продолжалось падение реальных доходов населения. Состояние бюджетов регионов улучшилось: число территорий с дефицитом сократилось вдвое. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Промышленность

Позитивные тенденции за три квартала 2018 г. более заметны в промышленности, объем производства здесь вырос на 3%. Позиции регионов-лидеров и аутсайдеров по сравнению с летним периодом почти не изменились. Из крупных индустриальных регионов самыми высокими темпами роста отличались Ямало-Ненецкий АО (15%), Тюменская область, Республика Якутия (10%), Астраханская область (20%) за счет роста добычи и переработки нефтегазовых ресурсов, а также Свердловская, Ростовская, Тверская, Московская области и Москва (8−10%) за счет обрабатывающих отраслей.

Отрицательную динамику имела четверть регионов, среди них: сохраняющие полудепрессивное состояние области Центра (Ивановская, Костромская, Орловская, Смоленская); Тульская область, Республика Удмуртия и Хабаровский край — вследствие сокращения гособоронзаказа; Самарская и Ульяновская области — из-за начавшегося снижения спроса на продукцию автопрома. Почти не росла промышленность в Северо-Кавказском федеральном округе из-за отрицательной динамики в большинстве республик.

Инвестиции

В целом по России рост инвестиций за январь-сентябрь превысил 4%. Однако в строительстве сохранялся спад (-0,7%), отрицательную динамику имели более половины территорий, в том числе Москва, Ростовская область, большинство регионов Приволжского и Сибирского федеральных округов, включая крупнейшие — Татария, Башкирию, Красноярский край и Иркутскую область, половину регионов Северо-Запада и Дальнего Востока.

Строительство

Жилищное строительство продемонстрировало спад почти на 2% по сравнению с январем-сентябрем 2017 г., хотя в первом полугодии 2018 г. ввод жилья увеличивался. Данные за III квартала 2018 года показывают отрицательную динамику в 47 регионах, притом, что в первом полугодии у 2/3 регионов ввод жилья рос.

Самый сильный спад в январе-cентябре 2018 г. наблюдался в Северо-Западном федеральном округе (-9%) за счет Санкт-Петербурга (-35%) и на Дальнем Востоке (-8%), хотя значительно вырос ввод жилья в Приморском крае, который стал лидером спроса населения. Из регионов с большими объемами жилищного строительства наилучшую динамику имели Москва (рост на 28%) и Московская область (18%).

Доля последней в общем вводе жилья в стране достигла 14%, а вместе со столицей — почти 18%: концентрация жилищного рынка в крупнейшей агломерации страны усилилась. По сравнению с летом замедлились темпы роста ввода жилья в Ленинградской области, при этом объем вводимого в области жилья в 1,5 раза превысил показатель Санкт-Петербурга из-за резкого спада в последнем.

Теперь обе области, являющиеся внешними зонами двух крупнейших агломераций страны, опережают федеральные города по вводу жилья, в том числе Московская область — в 3,5 раза. Кризисный спад доходов вынуждает население приобретать более дешевое жилье во внешней зоне крупнейших агломераций.

Торговля

В подавляющем большинстве регионов в розничной торговле продолжался рост (2,7%), за исключением Ивановской области, Дагестана и Ингушетии. Региональная дифференциация невелика, темпы роста колеблются в диапазоне 1−4%. Более быстрым ростом розничной торговли в январе-сентябре отличались Республика Крым (9%), что связано с увеличением притока отдыхающих в курортный сезон, Московская и Тюменская области (более 7%) — они более благополучны и по другим показателям развития.

Безработица

Уровень безработицы почти не меняется уже несколько лет, несмотря на кризис и стагнацию. Заметно влияние сезонности: летом 2018 г. уровень безработицы снизился до рекордного минимума — 4,6%. Практически неизменны и региональные различия — от минимальных значений в федеральных городах (1,2−1,3% в июле-сентябре 2018 г.) и Московской области (2,6%) до максимума в слаборазвитых республиках с сильным демографическим давлением и малым предложением рабочих мест на рынке труда (Ингушетия — 26%, Тува и Чечня — 14−16%).

Повышенный уровень безработицы сохраняется в тех же проблемных регионах — республики Северного Кавказа и Республика Алтай (9−12%), полудепрессивные регионы освоенной зоны (Карелия, Курганская, Астраханская области — 7−8%), регионы севера и востока страны с монопрофильными городами и пониженной мобильностью населения из-за больших расстояний между локальными рынками труда (Ненецкий АО, Коми, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область — 8−10%). Проблемы рынка труда обострились только в Томской области, где уровень безработицы заметно вырос весной-летом 2018 г. и к осени остается повышенным (более 7%).

Доходы населения

Длительное снижение доходов населения прекратилось только в начале 2018 г., в январе-апреле они выросли на 3% к тому же периоду предыдущего года (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г.). В январе-сентябре темпы роста замедлились до 1% (с учетом единовременной выплаты) из-за снижения реальных доходов в августе и сентябре.

По данным за январь-август 2018 г., в большинстве регионов (61 из 85) продолжалось снижение доходов населения, наиболее значительное — в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (на 6−9%).

Объяснить причины заметного спада именно в этих регионах довольно сложно, региональная статистика доходов несовершенна. Быстрее всего росли доходы населения в Севастополе (17%) и Республике Крым (5%), которым в 2018 г. значительно увеличили объем трансфертов. Значительный рост доходов в Адыгее (7%) обусловлен методикой расчета Росстата с дооценкой на оборот розничной торговли (крупнейшие торговые цен тры, обслуживающие население Краснодара, расположены в его пригороде на территории Адыгеи).

Разнонаправленные тенденции в крупнейших агломерациях находятся в рамках статистической погрешности: в Москве доходы снижались (0,2%), в Санкт-Петербурге слабо росли (0,5%), а в Московской области рост был более заметным (2,0%). Сложнее всего объяснить различия динамики роста доходов населения за январь-август (2,1%) и динамики по федеральным округам, которая всюду хуже средней по стране: доходы росли только в Южном федеральном округе (1,7%), во всех остальных они сокращались либо незначительно (Центральный — на 0,1%, Дальневосточный — 0,4%, Приволжский — 0,6%), либо заметно (Сибирский и Северо-Западный — 1,2 — 1,3%, Уральский — 1,6%, Северо-Кавказский — 1,9%).

Социально-экономическое развитие

Три квартала 2018 года показали разнонаправленные тенденции социально-экономического развития. С одной стороны, в ¾ регионов России продолжался промышленный рост, практически везде увеличивалось потребление, не было заметных изменений в уровне безработицы, которая в большинстве регионов низкая. С другой стороны, в половине регионов снижался ввод жилья и почти в ¾ продолжалось падение реальных доходов населения. Региональные различия в бюджетной сфере максимально проявляются в поступлениях налогов и сборов в федеральный бюджет с территории регионов.

Главная причина — изъятие сырьевой ренты (НДПИ) и НДС. В январе-августе 2018 г. более 25% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет обеспечил Ханты-Мансийский АО, еще 10% — ЯмалоНенецкий АО. Москва как крупнейших рынок потребления дает более 12% поступлений, Санкт-Петербург — 6%. В результате 4 субъекта РФ обеспечивают более половины налоговых доходов федерального бюджета. Для сравнения: весь Дальний Восток — только 2%.

Бюджеты

Состояние консолидированных бюджетов в январе-сентябре 2018 г. улучшилось благодаря росту поступлений НДФЛ, трансфертов и налога на прибыль двузначными темпами. Быстрее всего росли доходы бюджетов регионов, получивших больше трансфертов: Севастополя (на 54% благодаря росту трансфертов в 2,2 раз), республик Хакасия (на 44% за счет роста трансфертов на 41% и налога на прибыль более чем на четверть), Кабардино-Балкария и Карелия (на 29−31% при росте трансфертов на 37−41%).

В Ханты-Мансийском АО и Тюменской области рост доходов на 1/3 обусловлен значительным увеличением поступлений налога на прибыль благодаря возросшим ценам на нефть, повлияла и низкая база 2017 г. Только в двух регионах доходы консолидированного бюджета снизились (республики Мордовия и Марий Эл — на 4−9%) вследствие сокращения и трансфертов, и налога на прибыль. Расходы бюджетов в январе-сентябре 2018 г. выросли на 9%, таких темпов не было с 2012 г., влияние оказал электоральный период.

Расходы бюджета Москвы выросли на 15%, в остальных регионах динамика вдвое медленнее. Лидерами роста расходов были некоторые территории, где прошли сентябрьские выборы губернаторов (Тюменская область — 23%, Хакасия — 19%, Хабаровский край — 16%, Москва — 15%), а также регионы, которым добавили много трансфертов (Севастополь, республики Алтай и Карачаево-Черкесия — 18−20%, хотя в последней рост трансфертов не так велик). Сократили расходы только две республики (Мордовия и Марий Эл — на 3−4%) из-за снижения доходов бюджета.

Динамика расходов

Динамика расходов в Москве и остальных регионах России разная. Столица с ее огромным бюджетом имеет возможность наращивать все виды расходных обязательств. Здесь быстро росли расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство (2/3 расходов на ЖКХ — благоустройство). Другие регионы экономили на ЖКХ, чтобы найти средства на выполнение обязательств по зарплате. Социальные расходы приоритетны в год выборов везде, но по их динамике Москва также отличалась.

В столице намного быстрее росли расходы на социальную политику (соцзащиту населения): пособия населению в этой системе выросли на 29%. В остальных регионах темпы роста расходов на соцзащиту значительно ниже, а пособия выросли менее чем на 5% из-за недостатка бюджетных средств на политику поддержки населения. Москва резко нарастила расходы на образование (на них экономили в 2014—2016 гг.), их динамика в столице почти вдвое выше темпов роста расходов на эти цели в остальных регионах.

Благодаря росту доходов улучшилась сбалансированность бюджетов, дефицит по итогам трех кварталов имели только 15 регионов, за тот же период 2017 г. их было в два раза больше. В большинстве регионов дефицит небольшой — 1−4% (Орловская, Тамбовская, Ярославская, Мурманская, Псковская, Амурская области, республики Адыгея, КарачаевоЧеркесия, Марий Эл, Красноярский край). Выше дефицит в Хабаровском крае (7%), Магаданской области, Калмыкии (9%) и Еврейской автономной области (11%), а в Мордовии он чрезвычайно велик (23%), что уже стало «нормой». К концу года проблемных регионов будет больше из-за роста бюджетных расходов в декабре.

Долги

Суммарный долг регионов и муниципалитетов с 1 января по 1 октября 2018 г. уменьшился на 8%, однако в 19 регионах он вырос. Среди регионов с высокой долговой нагрузкой быстрее всего рос долг в Калмыкии (на 27%), Мордовии (11%), Магаданской области (16%) и Еврейской автономной области (9%).

«К концу 2018 года будет видно, насколько тяжелым оказалось для регионов России бремя дополнительных социальных расходов в год выборов и удалось ли компенсировать расходы возросшими доходами. Пока же по данным за три квартала 2018 года можно сказать, что состояние бюджетов регионов улучшилось», — высказало свое мнение эксперт.

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