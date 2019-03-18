Вашингтон, 18 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. К Земле приближается крупный астероид EA2 диаметром до 40 метров, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

NASA Астероид

Отмечается, что астероид пролетит мимо Земли 22 марта на расстоянии приблизительно 305 тыс. км, что на 80 тыс. км меньше, чем расстояние до Луны. Небесное тело приближается к Земле со скоростью пять километров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ученые заговорили об опасности столкновения астероида Апофис с Землей.

По мнению астрономов, падение небесного тела диаметром около 325 метров на поверхность Земли может произойти в ближайшие 50 лет. При этом в 2029 году Апофис пройдет на опасно-близком расстоянии от нашей планеты — примерно в 40 тыс. километров.

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