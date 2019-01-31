Четверг, 31 Января 2019 года
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Ученый рассказал о последствиях столкновения с Землей астероида Апофис

Наука

«Если астероид упадет на Москву, то в городе будет уничтожено все»

Ученый рассказал о последствиях столкновения с Землей астероида Апофис
Цитата из к/ф «Столкновение с бездной». Реж. Мими Ледер. 1998. США
Последствия столкновения с астероидом

Москва, 31 января 2019, 07:32 — REGNUM  В случае падения астероида Апофис на Землю, он полностью уничтожит многомиллионный город, заявил доктор физико-математических наук Валерий Шувалов.

«Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все», — цитирует ТАСС Шувалова.

Ученый добавил, что при падении астероида ионосферное излучение, скорее всего, охватит всю Европу.

Напомним, как ранее уведомили астрономы, на сегодняшний день Апофис — один из наиболее опасных для человечества астероидов, его диаметр составляет около 300 метров. Он может упасть на нашу планету в 2050—2060 годах. При этом в 2029 году Апофис пройдет на опасно-близком расстоянии от нашей планеты — ученые оценивают это расстояние примерно в 40 тыс. километров.

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