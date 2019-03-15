Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В Петербурге более 4 тысяч человек получили травмы из-за гололеда и сосулек за минувшую зиму. Такие данные предоставил комитет по здравоохранению депутату Заксобрания Михаилу Амосову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в Петербурге в январе 2019 года

В документе говорится, что официально с 1 декабря 2018 года по 20 февраля было зафиксировано 4 тыс. 75 случаев получения травм «по причине падения людей из-за гололеда и обрушения наледи с крыш». При этом в больницу попали 3 тыс. 734 человека.

Заметим, это лишь официальные данные, учитывающие эпизоды, когда гражданин, получив травму, обращается за помощью к врачам, а не лечится самостоятельно.

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Напомним, днем 5 февраля на Петроградской стороне от сорвавшейся с крыши глыбы льда погиб студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов, приехавший из Узбекистана. Его сокурсника госпитализировали.

30 января вечером у станции метро «Елизаровская» 39-летняя гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму от падения сосульки.

Уголовное дело пришлось возбудить и после того, как 31 января на голову 25-летней девушке обрушилась глыба льда во время уборки крыши. Также тяжелую травму получил от упавшей наледи на Васильевском острове ветеран «Ленфильма».

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