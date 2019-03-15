Москва, 15 марта, 2019, 10:23 — ИА Регнум. ПАО «Промсвязьбанк», находящийся под контролем госкорпорации «Агенство по страхованию вкладов», в суде оспорил ещё 14 договоров по продаже ценных бумаг, которые были заключены за сутки до ввода временной администрации. Ответчиками выступили десять иностранных компаний, восемь из которых зарегистрированы на Кипре, одна на карибском острове Кюрасао и одна в Амстердаме — аффилированная с братьями — создателями банка Ананьевыми компания «Промсвязь Капитал Б. В». Ответчики решением суда должны будут солидарно выплатить истцу более 32,569 млрд рублей и 505,669 млн долларов США, так как были применены последствия недействительности сделки. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Alexdc26 Офис «Промсвязьбанк»

14 декабря 2017 года, то есть ровно за сутки до ввода временной администрации в банке, руководители посредством 14 договоров купли-продажи реализовали ценные бумаги банка. Покупателем выступила аффилированная с тогда ещё действующими топ-менеджерами банка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми амстердамская компания «Промсвязь Капитал Б. В» (Promsvyaz Capital B.V.).

29 января 2018 года новая администрация банка потребовала признать сделки недействительными и применить последствия этого в виде возврата средств.

Ответчиками по делу помимо амстердамской компании выступали восемь фирм с регистрацией на Кипре и одна с пропиской на карибском острове Кюрасао.

В марте 2019 года были расторгнуты основные сделки по продаже ценных бумаг и взаимосвязанные сделки, проведённые с участием этих компаний, среди них денежные переводы в рублях и долларах США, приобретение валюты. Суд применил последствия недействительности признания сделок и решил — «взыскать в пользу ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в размере 32 569 830 003 рублей 15 копеек и 505 669 900 долларов США 79 центов США (по курсу ЦБ РФ на дату исполнения)». Суммы взысканы с ответчиков солидарно, а на сегодня второй долг иностранных компаний соответствует примерно 33 млрд рублей.

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Напомним, ранее банк отдельным иском оспорил договор купли-продажи ценных бумаг, произведённый также за сутки до ввода временной администрации в декабре 2017 года, обязав покупателя и две иностранные компании, с которыми были осуществлены взаимосвязанные сделки, выплатить банку свыше 8,259 млрд рублей. Покупателем стала всё та же амстердамская компания, на март 2018 года владевшая в ПАО несущественной долей. Основной пакет акций банка, созданного Дмитрием и Алексеем Ананьевыми в 1995 году, с весны 2018 года принадлежит госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В России у банка восемь филиалов, включая по одному в Нижнем Новгороде, Ярославле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Ещё один филиал работает на Кипре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2019 года Арбитражный суд Москвы также рассмотрит обоснованность претензий банка к братьям Ананьевым и другим бывшим топ-менеджерам банка, и его вип-клиентам, которым ПАО вменяет убытки на сумму более 282 млрд рублей. Центробанк России участвует в деле как третье лицо.

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