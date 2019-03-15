Дзержинск, Нижегородская область, 15 марта, 2019, 08:22 — ИА Регнум.

Химическая столица Нижегородской области, Дзержинск, на котором опробуют новые методы ликвидации крупных объектов экологического вреда, попал в список городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой. Спустя два дня после этого заявления, сделанного спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым с обещанием, что Росприроднадзор будет тщательно вести мониторинг в городах антирейтинга, от жителей города посыпались массовые жалобы «на сильный химический запах». Власти 15 марта 2019 года сделали официальное заявление, что «запах не связан с выбросами в атмосферу с предприятий города», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Напомним, 12 марта 2019 года на форуме «Национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства», прошедшем в рамках Недели российского бизнеса, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал города России с наименее благоприятной экологической обстановкой. В их числе — Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокузнецк, Череповец, Нижний Тагил, Братск, Новочеркасск, Чита и Липецк. Он заявил, что Роспотребнадзор по этим городам будет вести более тщательный мониторинг.

Необходимость вмешательства упомянутого ведомства не заставила себя ждать. 14 марта 2019 года горожане стали массового жаловаться на странный запах:

«Полдня воняет», «С часу дня дышать нечем», «Я вот не местная, за три года, что живу, заработала аллергический ринит и бронхиальную астму, теперь вот за детей моих страшно, они ведь не «дети химии», «Людей тошнит, в горле першит», «Такой запах в масштабе города и химией отдаёт!».

Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» утром 15 марта 2019 года сообщил:

«Бодро прошла сегодняшняя ночь в Дзержинске. С 18:00 жители разных районов, начиная с северо-запада и далее в сторону Нижнего Новгорода, начали жаловаться на сильный химический запах на улицах. Как выяснилось, пахло из канализации. Почти до полуночи администрация с Роспотребнадзором брала пробы из разных участков городского коллектора и в ночи заявила, что угрозы для населения нет. Якобы неизвестные лица в районе улицы Красноармейской слили в канализацию вещества, которые применяются для отдушки газа».

Ночью в официальной группе в соцсетях от администрации Дзержинска было обнародовано сообщение, что ситуацию держат под контролем, а для определения источника запаха создана межведомственная рабочая группа. Также уточнялось, что передвижной эколабораторией и Роспотребнадзором взяты пробы воздуха и воды.

«Уже сейчас можно сказать, что запах не связан с выбросами в атмосферу с предприятий города», — уточнялось в ответе.

Напомним, федеральную известность Дзержинск также получил благодаря масштабным проектам по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново», работы по которым планируется завершить в 2019 году. Реализация проекта не обошлась без скандалов. Бывший замглавы администрации Дзержинска АлександрКабанов отправился на 3,5 года в колонию-поселение по делу о нецелевом использовании 65 млн рублей, выделенных на объект «Белое море».

Только в апреле 2018 года на проекты Дзержинска было выделено 3,3 млрд рублей из правительственного резервного фонда.

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