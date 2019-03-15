Москва, 15 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Федеральное агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции полностью запрещены антибиотики, сообщают 15 марта «Известия».

Couleur Молоко

По словам председателя технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадия Пономарева, рынку в России необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.

Первый проект нового ГОСТа для молочной продукции технический комитет рассмотрит уже 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора по поручению правительства РФ провели совместное всероссийское исследование наиболее популярных категорий молочной продукции. Проверку прошли молочные продукты, которые, по оценкам аналитических агентств, пользуются наибольшей популярностью у потребителей.

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