Москва, 14 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В России зарегистрировались более 40 тыс. самозанятых граждан. Об этом рассказал 14 марта журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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Он отметил, что прогноза о числе зарегистрированных самозанятых к концу текущего года пока нет. Однако на сегодняшний день их более 40 тыс. человек.

Мишустин напомнил, что речь идет о добровольном налоговом режиме, который удобен для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый налог на профессиональный доход с 1 января 2019 года тестируют в четырех российских регионах: Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарии. Он предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наемных работников.

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