Улан-Батор, 13 марта, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В Монголии начались работы по новой ГЭС на реке Эгийн-Гол, на которые Россия не может повлиять. Об этом сообщил российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По его словам, соседняя страна откажется от финансируемого Всемирным банком проекта MINIS, в рамках которого на водосборной территории реки Селенги, являющейся крупнейшим притоком Байкала, должны были быть возведены две гидроэлектростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Как нам стало известно, 30 сентября 2019 года будет последним днем работы проекта. Никакого проектирования ГЭС «Шурэн» и «Орхон» не будет», — отметил эколог.

Однако это не станет хорошей новостью для защитников озера. Напротив, по словам Александра Колотова, обещания Улан-Батора учитывать мнение Москвы по вопросам строительства ГЭС на своей территории были связаны именно с проектом MINIS. После его закрытия все экологические обязательства Монголии оказались фактически аннулированы.

Параллельно в стране запускается новый проект гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол, которая вытекает из озера Хубсугул и впадает в Селенгу. О возможности строительства на ней станции монгольские власти ранее уже заявляли, хотя она не входила в проект MINIS. Более того, в Монголии связывают этот проект с вопросами своей независимости.

«Нигде в мире нет независимой страны, «горячий резерв» которой находится за границей. Для Монголии строительство ГЭС — в первую очередь вопрос независимости страны», — заявлял ранее в интервью ИА REGNUM эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэн Ёндонгомбо.

Читайте также: «Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»

Читайте также: ГЭС против Байкала: политика Запада, деньги Китая и национализм в Монголии?

По информации эколога, в январе проектная компания объявила закрытый тендер на исследование, чтобы определить влияние ГЭС на окружающую среду. Россия, таким образом, рискует остаться безучастным наблюдателем работ по новому проекту.

Читайте также: Монголия не прекращает готовиться к строительству угрожающей Байкалу ГЭС

«Все решения будут приниматься Монголией и Всемирным банком, нас снова поставят перед фактом. Уже сейчас России нужно заявить, что строительство любого гидротехнического сооружения на Селенге, крупнейшем притоке Байкала, предполагает участие самой России, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил Колотов.

Активисты «Рек без границ» отразили свое беспокойство в письме этой международной организации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в письме также говорится о негативных тенденциях ослабления природоохранных законов в России. В частности, экологов беспокоит увеличение диапазона регулирования уровня воды в Байкале, а также разрешение на проведение сплошных санитарных вырубок в Центральной экологической зоне озера.

Читайте также: Экологи поделятся с ЮНЕСКО своим беспокойством за Байкал

Читайте также: Экологи: Байкалу угрожает не только Монголия, но и российские чиновники

Ранее российские власти не раз предлагали Монголии вместо строительства ГЭС нарастить объемы поставок электроэнергии. По имеющейся информации, РФ также готова была пойти на увеличение пропускной способности сетей, чтобы удовлетворить растущие потребности соседей. Однако из-за отсутствия «ярко-выраженной», по мнению ряда российских чиновников, позиции со стороны монгольских представителей, воз и ныне там.

Читайте также: Бурятия не оставляет планов продавать электроэнергию в Монголию