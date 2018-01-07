«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 16:05 — REGNUM

В Монголии поменялся хозяйствующий субъект, ответственный за строительство жизненно важной для страны ГЭС на реке Эгийн-Гол. Эгийн-Гол — самый полноводный приток Селенги, обеспечивающий связь между озером Байкал и монгольским озером Хубсугул.

В России опасаются, что строительство ГЭС приведет к снижению уровня воды в озере Байкал, а водохранилище, в случае прорыва плотины, станет угрозой для российских населенных пунктов. По этому поводу в Бурятии состоялись общественные слушания с участием монгольской делегации. Корреспондент ИА REGNUM побеседовал с одним из участников переговоров, экспертом Министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэном Ёндонгомбо.

В Монголии активно обсуждается строительство ГЭС, со стороны России в это время идет активное сопротивление этому проекту. И на общественных слушаниях в Бурятии граждане выразили свое недовольство. Монголия еще не делала официальных заявлений по итогам прошедших в Бурятии слушаний. Тем не менее как вы бы их оценили?

Всемирный банк организует общественные слушания для детального изучения влияния каждого подобного проекта на окружающую среду и условия жизни жители региона. Значит, и мы должны проводить исследование по влиянию ГЭС на окружающую среду и жителей региона. Для исследования надо разработать технические задачи. После этого — выслушать общественное мнение. Короче говоря, слушания — это процедура, которая помогает выявить ранее не замеченные детали и отражает общественное мнение. То есть слушания являются своеобразным защитным механизмом.

Слушания, организованные в Бурятии, имели некоторые особенности. Во-первых, Монголия впервые организовала подобное совещание за границей. Во-вторых, было заметно, что жители Бурятии не имеют достаточной, обоснованной информации. Они получили сведения от неправительственных организации, которые раздувают из этого вопроса сенсацию.

Мы пытались объяснить жителям Бурятии, что эти слушания организуются с целью оценки общественного мнения, которая будет использована при проведении двухлетнего исследования. Также свои выводы должны будут сделать ученые и специалисты двух стран. Возможно, будет вынесено решение о том, что нельзя строить ГЭС, или о том, что она повлияет на экологию. Мы сообщили жителям Бурятии, что неправильно осуждать пока еще не существующее заключение.

Следующие слушания будут проводиться в Иркутской области.

Река Селенга обеспечивает 50% притока воды в озеро Байкал. Если делить эти 50 процентов пропорционально территории России и Монголии, то Монголия использует всего 18% воды. Мы собираемся построить ГЭС на этих 18%. И мы хотим, чтобы это поняли.

После предыдущих слушаний произошли некоторые важные события. Российские ученые высказали свое мнение без учета политических вопросов. Они отметили, что, несмотря на наличие негативных сторон, у постройки ГЭС есть свои большие преимущества. Наряду с этим есть много вопросов, которые неизвестны государственным органам РФ.

Как к этому вопросу относятся государственные органы РФ?

Недавно свое мнение выразил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он говорил, что ставить вопрос: «Построить ГЭС или нет», — это по-детски, и надо решать проблему оптимальным для обеих стран способом. Отсюда видно, что совещание в Иркутской области может пройти в доброжелательной для нас атмосфере. Поскольку проявления общественного мнения любого народа во многом зависят от получаемой людьми информации. В такой стране с вертикальной структурой управления, как Россия, общество получает информацию от правительственных органов. И российские СМИ поддерживают государственную политику. Поэтому, раз губернатор выразил такое мнение, думаю, для нас препятствий в исследованиях по проекту ГЭС не будет.

В своем интервью губернатор Иркутской области Сергей Левченко не исключал и возможности увеличения объемов экспортируемой РФ энергии и построения АЭС. Как вы думайте, предложив разные варианты, смогут ли они добиться отказа от проекта ГЭС?

Всем понятно, что мы собираемся построить ГЭС для решения проблемы энергоснабжения. Наши мощности уже не выдерживает пиковой утренней нагрузки. Поэтому мы импортируем электроэнергию из РФ. Но из года в год тарифы на нее растут.

И есть причины, почему мы остановили свой выбор именно на ГЭС. В последнее время в связи с глобальным потеплением ускоряется процесс опустынивания. Поэтому многие страны мира принимают меры по смягчению климата в регионе путем использования трансграничных вод и создания водохранилищ.

В России уже не в первый раз заговаривают об АЭС. Строительство АЭС в Монголии выгодно РФ. Россия имеет большой опыт в области атомной энергетики. И положительный, и отрицательный. После катастрофы на Чернобыльской АЭС наш северный сосед уделяет особое внимание внедрению безопасных технологий в область атомной энергетики. И понятно, что если Россия будет строить АЭС, то ей интересна страна с малым населением, большой территорией и большим запасом урана, такая, как соседняя Монголия. Но перед строительством АЭС надо выслушать общественное мнение монголов. И, конечно, народ будет против. Думаю, этот вариант является невозможным.

Есть и другие технические решения для обеспечения энергетической потребности Монголии. Россия предлагает нам варианты возобновляемой энергетики, поскольку у нас в стране избыток и солнца, и ветра. Но возобновляемая энергетика имеет свои особенности. Монгольские специалисты много лет исследовали эти варианты. И Россия учит нас не потому, что мы не знаем. Просто они привыкли к тому, что в советский период всегда нас инструктировали.

Международная коалиция «Реки без границ» выступает против нашего проекта ГЭС и выдвигает проект «Спаси Байкал». В рамках этого проекта международная коалиция направила Всемирному банку и правительству Монголии уведомление, где решение правительства Монголии об учреждении хозяйствующей единицы по постройке ГЭС названо «демаршем». Каким был ответ на это уведомление со стороны Монголии?

Если вас интересуют те неправительственные организации, которые выступают против ГЭС, то у них мало квалифицированных в соответствующей области людей. В ходе прошедших слушаний было очевидно, что в представленных ими докладах не хватало научных и хорошо исследованных фактов.

Например, в одном из информационных материалов, распространяемых активистами, было написано, что если обрушится дамба ГЭС, то возникнет цунами, которое разрушит города и поселки. На этот вопрос учёный из Бурятии Ёндон Гармаев дал научно обоснованный ответ. Он объяснил, что цунами — это понятие, употребляемое для описания процессов в океанах и морях, и если даже из-за обрушения дамбы возникнет волна, все равно она не преодолеет расстояние более 400 км. То есть он подтвердил, что информация российских неправительственных организации является необоснованной.

Знаю, среди множества неправительственных организаций есть и хорошие, и плохие. Но что касается уведомления от международной коалиции «Реки без границ», то само это уведомление является сомнительным и не вызывающим доверия документом. Думаю, что власти Монголии не дали на него никакого ответа.

Как сообщали российские СМИ, с инициативой об отправке этого уведомления выступил филиал международной коалиции в Монголии. С вами встречались члены этого монгольского филиала по вопросу ГЭС?

Члены монгольского филиала «Реки без границ» также не обладают нужными знаниями в этой области. Мы же взаимодействуем с квалифицированными специалистами по этому вопросу. Есть Российско-монгольская межправительственная комиссия. На заседаниях этой комиссии не раз обсуждался вопрос строительства ГЭС. Сейчас нам предстоит провести совместные исследования. В связи с этим я сделал исследование по вопросу трансграничных рек. Из него видно, что Россия имеет большой опыт в области решения проблем, связанных с реками. Вдоль государственных границ РФ течет около 70 рек. На некоторых из них работают ГЭС. Вопросы, связанные с использованием этих рек, регулируются договорами о трансграничных водах. Российско-монгольский является стандартным, он был заключен между двумя странами в 1985 году. В соглашении всего три статьи. Если сравнить эти статьи со статьями договоров, заключенных с европейскими странами, то можно назвать наш договор «детской игрушкой». Много вопросов, которые подлежат рассмотрению.

Правительство Монголии приняло решение о ликвидации «Проекта Эгийнской ГЭС» и учреждении новой хозяйствующей единицы. Насколько это значительный шаг в вопросе реализации проекта строительства ГЭС?

Главное для любого дела — это финансирование. Если не решен вопрос с финансированием, не будет никакой реальной работы. Работа не зависит от названия. Все зависит от финансирования.

А почему не решен вопрос с финансированием? Ведь СМИ сообщали, что для постройки ГЭС Монголия получит льготный кредит от КНР?

Пока, к сожалению, у меня нет подробной информации. Два-три года назад говорилось о том, что проект будет профинансирован за счет льготного кредита правительства Китая, а Китайская энергетическая компания построит ГЭС на основе совместного договора. Но после этого КНР сообщила, что до решения спорного вопроса заморожено финансирование. Пока другой информации нет.

Связана ли приостановка финансирования со стороны Китая с трехсторонней встречей президентов РФ, Монголии и КНР в 2016 году в Ташкенте? Тогда президент России Владимир Путин дал понять, что не одобряет проект монгольской ГЭС. Если глава России выступает против, значит, у Монголии все равно нет возможности построить ГЭС?

В энергетической системе любого государства есть понятие «подготовка горячего резерва». Если самый мощный агрегат электростанции, входящей в эту систему, остановится, то необходимо иметь готовые мощности, способные заменить этот агрегат. Сейчас работают три турбины мощностью 100 мегаватт Четвертой электростанции Улан-Батора. Если она из них перестанет работать, то нам надо восполнить эти 100 мегаватт из другого источника. Наша страна закрывает эту потребность импортируемой из РФ энергией. Но нигде в мире нет независимой страны, «горячий резерв» которой находится за границей. Для Монголии строительство ГЭС — в первую очередь вопрос независимости страны.

Впервые статья была опубликована 27 апреля 2017 года.

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