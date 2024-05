Москва, 13 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Промсвязьбанк» и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг, заключённый банком за сутки до ввода временной администрации с аффилированной с братьями Ананьевыми амстердамской компанией «Промсвязь Капитал Б. В». Также были признаны недействительными три взаимосвязанные сделки и применены последствия недействительности сделок в виде взыскания в пользу банка свыше 8,259 млрд рублей. Помимо амстердамской компании, солидарными ответчиками по делу выступают ещё две иностранные компании — PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. и ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Решение суда может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В результативной части решения не уточняется, о каком именно количестве ценных бумаг идёт речь, а полное решение суда пока не изготовлено. На 31 марта 2018 года доля компании «Промсвязь Капитал Б. В» (Promsvyaz Capital B.V.) в банке составляла 0,00000000155%. Компания зарегистрирована в Амстердаме и аффилированна с Алексеем и Дмитрием Ананьевыми — создателями «Промсвязьбанка», утерявшими контроль над ним. Банк, созданный в 1995 году, имеет восемь филиалов, в том числе Ярославле, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Хабаровске, а также один за пределами России — на Кипре.

Известно, что 14 декабря 2017 года — за сутки до ввода временной администрации —ЦБ РФ ПАО «Промсвязьбанк», который на тот момент находился ещё под контролем братьев, заключил договор купли-продажи ценных бумаг за номером ДКП 141 217−20. Второй стороной сделки выступила аффилированная с братьями компания «Промсвязь Капитал Б. В». (Promsvyaz Capital B.V.).

24 января 2018 года новая администрация банка потребовала признать сделку недействительной, применив последствия этого. Дело было рассмотрено только в марте 2019 года, а Дмитрий Ананьев (бывший председатель совета директоров банка) выступал в нём третьим лицом. Ответчики — амстердамский покупатель и две иностранные компании — PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. и ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, которым были перечислены крупные суммы.

Суд решил признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг, сделки по перечислению 14 декабря 2017 года «Промсвязь Капитал Б. В». в пользу PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. денежных средств в размере 8 259 800 000 рублей в качестве займа по договору от 13.12.2017 года, перечисление 19 декабря 2017 года 504,7 млн рублей «на брокерский счёт» этой же компании и перечисление 13 декабря 2017 года свыше 7,754 млрд рублей в пользу Fintailor Investments Limited «для перечисления на брокерский счет».

Суд также применил последствия недействительности сделки.

«Применить последствия недействительности указанных сделок в виде взыскания в пользу ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в размере 8 259 583 475 рублей 34 копеек солидарно с: Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) в размере 8 259 583 475 рублей 34 копеек, Питерс Интернейшнл Инвестмент Н.В. (PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.) в размере 8 259 583 475 рублей 34 копеек, ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) в размере 7 754 700 000 рублей», — уточняется в определении суда.

Напомним, ПАО «Промсвязьбанк» в Арбитражном суде Москвы также пытается взыскать астрономическую сумму, равную бюджетам некоторых российских регионов, со своих бывших топ-менеджеров и вип-клиентов. Сумма заявлена как убытки, которые выставил банк, весной 2018 года перешедший в собственность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Среди ответчиков по делу есть и оба создателя банка — братья Ананьевы. Слушания по данному иску неоднократно откладывались, и в очередной раз заседание перенесли на 23 апреля 2019 года. В дело в качестве третьего лица привлечена госкорпорация — владелец банка, регулятор — ЦБ РФ и Public Prosecutor at the District of the Hague (Нидерланды) — государственный обвинитель в Гаагском районе.

