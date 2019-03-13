В Эстонии сообщили, когда начнётся конфликт НАТО и России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Совет Европы предложил Киеву отложить документ об украинизации;
- МИД РФ призвал россиян перед поездкой в Азербайджан взвешивать риски;
- Новый посол Польши на Украине начал работу;
- «Цветную революцию» анонсировали в Белоруссии;
- Лукашенко рассказал о «супердемократичности» Белоруссии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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