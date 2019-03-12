Южно-Сахалинск, 12 марта, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Эксперты и общественность пророчат врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко очень сложные выборы. На период предвыборной кампании выпадает начало перешивки железнодорожной колеи на Сахалине с японского на российский стандарт. Паромов не хватает, а буквально каждое лето в материковом порту Ванино скапливаются десятки разъяренных пассажиров — островитян, которые не могут добраться до дома порой неделями. Помимо этого, негативное влияние на ситуацию может оказать передел на рыбопромышленном рынке. Введение пресловутого аукционного принципа распределения квот, по оценкам сахалинских рыбопромышленников, может привести к разорению многих компаний и оставить без работы до 2 тыс. сахалинцев — рыбаков. Доктор политических наук Илдус Ярулин согласен с тем, что выборы будут крайне сложными, и считает, что Лимаренко необходимо показать себя настоящим борцом за интересы сахалинцев. В противном случае на Сахалине может повториться прошлогодний сценарий Хабаровского края и Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Валерий Лимаренко (справа)

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Уже сегодня паромная переправа Ванино — Холмск не справляется с нагрузкой. Десятки большегрузов скопились в материковом порту Ванино в ожидании отправки на остров. Паромная переправа, в распоряжении которой осталось всего три парома из десяти, имевшихся когда-то, причем один паром перевозит только опасные грузы и он, практически, не в счёт, так как не берёт на борт ни пассажиров, ни фуры, в первую очередь перевозит железнодорожные вагоны. Причина в том, что в ожидании начала перешивки сахалинской железнодорожной колеи большинство сахалинских компаний стараются завезти как можно больше грузов. И это ещё не начался сезон отпусков, когда сотни островитян будут штурмовать морвокзал в Ванино, требуя отправить их домой. Проблемы с перевозкой пассажиров начались не вчера и с каждым годом старому паромному флоту приходится всё сложней — из-за преклонного возраста паромов изменён регламент безопасности. Теперь вместо 120 пассажиров, как это было раньше, в соответствии с проектом судна, паром берёт только 50 человек.

Ещё один тревожный момент — непрекращающиеся попытки крупных московских бизнес-структур добиться возвращения аукционного принципа распределения квот на вылов морских биоресурсов. По предварительным оценкам сахалинских рыбопромышленников, это может разорить местные рыбопромышленные компании и оставить без работы до 2 тыс. рыбаков.

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С предостережениями авторов Telegram-каналов и посетителей социальных сетей согласен и доктор политических наук Илдус Ярулин.

«На Сахалине в преддверии выборной кампании складывается такая ситуация, когда врио губернатора оказывается в центре событий, которые могут очень негативно отразиться на экономике региона, на социальном самочувствии людей и, как следствие, на итогах выборов. Если говорить о перешивке железнодорожной колеи, то это, бесспорно, очень нужное и важное дело. И если всё будет сделано быстро и аккуратно, то это будет рассматриваться и как победа Лимаренко тоже. Эту проблему можно решить — если решать. Можно обеспечить на период реконструкции транспорт, который будет доставлять людей на остров и обратно, на материк, всё можно сделать. Перешивка колеи, которую запланировало ОАО РЖД, станет важным подспорьем для экономики Сахалина, она будет больше интегрирована в экономику основной, материковой России. Если это будет затянуто, если это будет сделано без учёта интересов людей, если люди будут вынуждены опять неделями ночевать на морском вокзале и грозить властям перекрыть железнодорожные пути, как это, мы помним, бывало в прошлые годы, то выборная кампания имеет все шансы превратиться в настоящий кошмар. Это сработает в минус Лимаренко однозначно», — убежден эксперт.

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По мнению Илдуса Ярулина, не менее, а, возможно, и более серьёзную угрозу несёт и затеянная московскими бизнес-кругами так называемая реформа рыбопромышленной отрасли.

«Минэкономразвития и другие ведомства направили отрицательный отзыв на этот законопроект. Но, как мы знаем, его поддерживает Дмитрий Медведев. Здесь многое будет зависеть и от врио губернатора, и от депутатов, которые представляют Сахалинскую область в Госдуме РФ, в Совете Федерации. Если врио губернатора, депутаты начнут действительно биться за то, чтобы сахалинские компании и рыбаки не остались без работы, если во главе этой борьбы встанет руководитель области, я бы даже не исключал прямого обращения к главе государства, вот тогда у Валерия Лимаренко появляется уникальный шанс победить. Он действительно покажет, что он борется за территорию, что он пришёл всерьёз и надолго. Если он сможет это сделать — тогда избиратели пойдут за ним. Если же он не сможет ничего добиться, если экономика региона будет находиться в разобранном состоянии, то говорить о какой-то серьёзной поддержке на выборах не приходится. Сейчас важен фактор времени — насколько быстро сможет среагировать на все эти вызовы Лимаренко и его команда. Если не сможет — нас ожидает на Сахалине прошлогодняя ситуация в Хабаровском крае и Приморье. Но выборы будут крайне сложными. Единственный выход для Лимаренко, повторю, показать себя настоящим борцом за интересы сахалинцев. Не сумеет — ситуация может быть непредсказуемой», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2018 года президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области. Лимаренко — доктор экономических наук, в политику пришёл из атомной отрасли.

Лимаренко оказался самым богатым руководителем субъекта РФ в ДФО — за 2017 год он заработал более 110 млн рублей, что более чем в четыре раза превосходит доходы его предшественника Олега Кожемяко, чей доход в 2017 году составил 25 млн рублей. Согласно декларации, большие деньги Валерий Лимаренко заработал, когда трудился президентом инжиниринговой компании «Атомэнергопроект».