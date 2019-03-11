Анкара, 11 марта, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Турции в четвертом квартале 2018 года сократился на 3% в годовом эквиваленте, следует из данных турецкого Института статистики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Вместе с тем, третий квартал также завершился падением ВВП на 1,6%, в связи с чем Турция официально вошла в зону рецессии — ситуации, когда экономика сокращается два квартала подряд. Последний раз такое в Турции происходило в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре турецкий Центробанк повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Вслед за этим вырос курс турецкой лиры к американскому доллару. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в экономике Турции нет кризиса, а заявления о нем — манипулятивны.

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