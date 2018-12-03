СМИ: За 10 лет военно-промышленный сектор Турции вырос пятикратно

Анкара, , 17:01 — REGNUM Турция вышла на 15-е место в мире по объемам финансирования военно-промышленных предприятий, сообщает 3 декабря агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкой оборонной компании ASELSAN Халюка Гергюна.

В частности, Халюк Гергюн сообщил, что из $ 1,73 трлн годовых мировых расходов на военное производство на долю Турции приходится $ 18,2 млрд.

Гендиректор компании ASELSAN пояснил, что капиталовложения в отечественные военно-промышленные предприятия растут в Турции очень заметно. Например, за 10 последних лет объем инвестиций в турецкий ВПК вырос пятикратно.

При этом, отметил Гергюн, аналогичным темпами растет и турецкий экспорт продукции военного назначения, объем которого сейчас составляет $ два млрд в год.

«Снижение зависимости Турции от импорта продукции военного назначения — результаты деятельности президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Халюк Гергюн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Турции целенаправленно развивает сферу военного производства и пытается получить самые современные технологии военно-технического характера.

Напомним, вооруженные силы Турции являются самыми многочисленными среди всех стран НАТО и их оснащение и вооружение поглощает большую часть продукции отечественного военно-промышленного сектора.

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